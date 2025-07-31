Дорога Балыкчи — Боконбаево — Каракол временно закрыта из-за повреждения бетонных колец в результате селя. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Иссык-Кульской области.

Отмечается, что сегодня около 6.00 в селе Каджи-Сай Иссык-Кульской области в результате проливного дождя произошел селевой поток. Повреждены бетонные кольца на 154-м километре, и трасса пришла в непригодное для проезда состояние.

На место происшествия для уточнения ситуации направлены оперативная группа районного управления МЧС и спецтехника. Кроме того, в селе Каджи-Сай затопило некоторые жилые дома.

Подчеркивается, что дополнительная информация будет предоставлена позже.