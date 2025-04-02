Падение девушки в парке Панфилова. Задержан оператор аттракциона

Правоохранители задержали оператора аттракциона парка имени Панфилова, с которого выпала девушка. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района столицы.

Напомним, инцидент произошел 31 марта примерно в 20.00. На кресле одного из аттракционов сорвался ремень безопасности, из-за чего девушка упала во время движения сооружения.

Пресс-центр Минздрава со ссылкой на больницу сообщил редакции 24.kg, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации. У нее тяжелая сочетанная травма, ОЧМТ и ушиб головного мозга.

По данному факту возбуждено дело по статье «Создание опасности для потребителей» УК КР. Милиция задержала оператора данного аттракциона 24-летнего Ш.А. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.