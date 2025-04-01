В парке Панфилова девушка упала с аттракциона. Ее госпитализировали

В столичном парке Панфилова девушка упала с аттракциона. Об этом 24.kg сообщил читатель и прислал видео с места происшествия.

Инцидент произошел накануне, 31 марта, примерно в 20.00. По словам читателя, на кресле одного из аттракционов сорвался ремень безопасности, из-за чего с него упала девушка во время движения сооружения.

«Она разговаривала на узбекском, плакала и что-то говорила. Она упала лицом на землю с большой силой — были сломаны нос, зубы и было много крови», — сказал читатель.Также читатель добавил, что охрана парка запрещала снимать на телефон произошедшее. Девушку забрали медики.

В пресс-службе УВД Первомайского района столицы 24.kg рассказали, что факт зарегистрирован в журнале учета информации и начата доследственная проверка, по результатам которой дадут юридическую оценку.