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Происшествия

В парке Панфилова девушка упала с аттракциона. Ее госпитализировали

В столичном парке Панфилова девушка упала с аттракциона. Об этом 24.kg сообщил читатель и прислал видео с места происшествия.

Инцидент произошел накануне, 31 марта, примерно в 20.00. По словам читателя, на кресле одного из аттракционов сорвался ремень безопасности, из-за чего с него упала девушка во время движения сооружения.



«Она разговаривала на узбекском, плакала и что-то говорила. Она упала лицом на землю с большой силой — были сломаны нос, зубы и было много крови», — сказал читатель.

Также читатель добавил, что охрана парка запрещала снимать на телефон произошедшее. Девушку забрали медики.

В пресс-службе УВД Первомайского района столицы 24.kg рассказали, что факт зарегистрирован  в журнале учета информации и начата доследственная проверка, по результатам которой дадут юридическую оценку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324552/
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