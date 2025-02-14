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Происшествия

Задержан еще один член партии «Социал-демократы»

Задержан член политической партии «Социал-демократы» Фархад Баабиев, сообщают СМИ со ссылкой на Кадырбека Атамбаева.

Уточняется, что его задержали накануне, 13 февраля. 

Информацию об этом 24.kg подтвердили источники в силовых структурах. 

Напомним, что 13 ноября 2024 года в штабе политической партии провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на выборах депутатов местных кенешей.

15 ноября Свердловский районный суд водворил в СИЗО-1 Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Арестованных обвиняют в подкупе голосов избирателей. Сразу после задержания лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков объявил голодовку. Она продолжается по сей день. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319936/
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