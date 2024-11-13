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В милиции назвали причину обыска в штабе партии «Социал-демократы»

Следственная служба ГУВД Бишкека возбудила уголовное дело по статье 196 (подкуп голосов избирателей) УК КР. В Главном управлении внутренних дел столицы прокомментировали обыск в штабе партии «Социал-демократы».

Сообщается, что сегодня, 13 ноября, в социальных сетях кыргызского сегмента появилась аудиозапись разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» И.К. с Д.Ч., где они обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей, которые пройдут 17 ноября 2024 года.

«По факту следственная служба ГУВД Бишкека возбудила уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Подробности сообщим позже», — сказали в ведомстве.

Напомним, 6 сентября издан указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311043/
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