Побег, драка, ссоры. В какие скандалы угодили депутаты парламента в 2024 году

Нередко депутаты Жогорку Кенеша становятся объектом обсуждений из-за странных поведения и высказываний. Этот год не стал исключением. Вспоминаем самые громкие скандалы в парламенте Кыргызстана.

Побег Эмиля Жамгырчиева

В парламенте год начался с побега уже бывшего депутата Эмиля Жамгырчиева из здания ЖК. 9 января он выпрыгнул со второго этажа, узнав, что коллеги дали согласие на привлечение его к уголовной ответственности. В соцсетях опубликовали видео, где камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как Эмиль Жамгырчиев убегал.

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, выступая перед депутатами заявил, что у него есть письмо на 10 страниц, в котором Эмиль Жамгырчиев просит узбекского криминального авторитета Салима Абдувалива привлечь к ответственности главу кыргызской спецслужбы.

Вскоре ЦИК досрочно прекратила полномочия депутата. Дело по незаконному пересечению границы рассматривается в суде.

Лишенные мандата из-за Матраимова

В феврале телеканал «Регион ТВ», который принадлежит главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, показал сюжеты о связях депутатов Жогорку Кенеша с бывшим таможенником Райымбеком Матраимовым, признанным виновным в коррупции. В них упоминались его брат Искендер Матраимов, Абдыбахаб Боронбаев, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, инициатор законопроекта об иноагентах Надира Нарматова.

Респонденты отмечали, что эти парламентарии должны добровольно сложить мандаты.

Вскоре все названные депутаты за исключением Надиры Нарматовой один за другим потеряли депутатские кресла. Вместе с Искендером Матраимовым в один день сдал мандат и Нурлан Ражабалиев.

Поплатился за слова «черный хирург»

В марте народный избранник Жусупбек Коргонбай уулу начал резко критиковать министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. Нардеп назвал чиновника с трибуны «черным хирургом», обвинил в связях с ОПГ, незаконном обогащении и коррупции.

Президент Садыр Жапаров обещал наказать главу Минздрава, если в парламенте докажут его вину. Комментируя нападки, Алымкадыр Бейшеналиев называл озвученное ложью.

Спустя месяц Жусупбек Коргонбай уулу добровольно сдал мандат. Суд обязал его опровергнуть не соответствующие действительности сведения о министре и выплатить моральный ущерб.

Уход Адахана Мадумарова

26 апреля лидер партии «Бутун Кыргызстан», депутат Жогорку Кенеша Адахан Мадумаров вышел из СИЗО ГКНБ. Он находился под стражей больше полугода. В тот же день ЦИК лишила его мандата.

Адахана Мадумарова арестовали 2 сентября 2023 года. Его обвинили в государственной измене из-за протокола 2009-го по кыргызско-таджикской границе. Позднее добавили обвинение в мошенничестве, связанном с использованием в личных целях $50 тысяч из партийной кассы.

26 марта 2024 года Первомайский районный суд Бишкека признал Адахана Мадумарова виновным по делу о государственной измене и мошенничестве, но освободил от наказания из-за истечения срока давности.

Драка с охранником

В июне нардеп Чынгыз Ажибаев подрался с сотрудником ТРЦ «Азия Молл». Депутат выезжал на авто с парковки и задел охранника. На замечания Чынгыз Ажибаев отреагировал агрессивно, вышел из машины и устроил драку. Депутат вызвал милицию и написал заявление. Позже он отказался от претензий к сотруднику ТРЦ. Дело прекратили.

В свое оправдание Чынгыз Ажибаев в соцсетях написал, что охранник начал его оскорблять в присутствии семьи. Но позже депутат удалил пост.

Отметим, в 2023 году общественность потрясло сообщение пресс-центра ГКНБ о том, что член ОПГ, известный как Дед Хасан и прокурор, Ильяскожо Ажибаев отрекся от участия в криминальных группировках. Он отец нардепа Чынгыза Ажибаева.

Исключили из фракции

В начале июня депутата Жогорку Кенеша Айгуль Айдарову исключили из фракции «Бутун Кыргызстан».

По словам ее лидера Исхака Масалиева, нардепа исключили за систематические нарушения трудовой дисциплины. Она не участвует в жизни фракции, ее заседаниях, не уведомляет руководство о причинах отсутствия.

«Мы будем просить, чтобы ее не ассоциировали с фракцией «Бутун Кыргызстан». Потому что избиратели, которые за нас отдали голоса, огорчены поведением нардепа», — сказал Исхак Масалиев.

Фото из интернета. Депутат ЖК Айгуль Айдарова

Парламентарий заявила: это для нее мелочь, а обвинения, что она не участвует в заседаниях фракции, необоснованны.

Незадолго до исключения из фракции в соцсетях распространили видео интимного характера с участием Айгуль Айдаровой. Нардеп назвала ролик монтажом и заявила, что очернения в ее адрес начались после критики министра МВД.

Задержание консультанта депутата

В сентябре бойцы спецназа провели обыск в кабинете у нардепа Гулькан Молдобековой, когда она находилась в командировке в Узбекистане. Помощника депутата задержали.

В ГКНБ рассказали, что консультант нардепа задержан «по факту мошенничества и подделки официальных документов». По данным следствия, в 2021 году он при трудоустройстве в ЖК предоставил поддельные документы и ложные сведения о себе. Незаконно трудоустроившись, мужчина получал зарплату и премии.

Фото пресс-центра ГКНБ. Консультант депутата Гулькан Молдобековой

Вторая волна сдачи мандатов

«Задержанный прикрывался именем высшего руководства страны при оказании посреднических услуг и решении различных вопросов, обманом завладел крупной суммой денег», — добавили в спецслужбе.После «расчистки» Жогорку Кенеша от матраимовских депутатов грянула новая волна сдачи мандатов. Некоторых народных избранников перед этим вызывали на допросы в ГКНБ, некоторые покинули парламент тихо.

Например, депутат Нуржигит Кадырбеков побывал у следователей Госкомитета по делу фонда «Ыйман», главой которого он был.

Парламентарий Тазабек Икрамов был на допросе несколько раз, но неизвестно по какому делу.

Мейкинбек Абдалиев и Максатбек Сарбагышов ушли из Жогорку Кенеша без объяснений.

Эрулан Кокулов vs Максат Нусувалиев

В сентябре депутат Жогорку Кенеша Эрулан Кокулов оказался в центре скандала с мэром Токмака Максатом Нусувалиевым. Причина конфликта — плохо отремонтированная спортивная школа. Раздор длился долго и обсуждался в парламенте.

Человек, который стал депутатом, гоняясь за тараканами, не может давать оценку моему образованию. Максат Нусувалиев

Комментируя перепалку с Эруланом Кокуловым, градоначальник заявил, что пришел на должность через конкурс и собеседования.

Эрулан Кокулов обиделся, что коллеги не вступились за него. Спустя некоторое время глава парламентской фракции «Ынтымак» Марлен Маматалиев все-таки встал на сторону народного избранника и потребовал извинений от мэра Токмака.

В ответ градоначальник опубликовал на своей странице Facebook стихотворение поэта Байдылды Сарногоева. В нем говорится, что человек не будет опускаться, если его оппонент дословно — «собака» и «осел».

Опять Эрулан Кокулов

На заседании парламентского комитета по социальной политике депутат Эрулан Кокулов покинул зал, разозлившись на коллег.

Ему не понравилось, что председатель комитета Винера Раимбачаева поставила на голосование предложение представителя кабмина в парламенте Айсулуу Абдылдаевой о снятии с повестки обсуждаемого законопроекта и его переноса на другой день. Эрулан Кокулов требовал отклонить документ и раскритиковал Айсулуу Абдылдаеву из-за ее просьбы.

«Что нам еще сделать? Расскажите, во сколько нам приходить на работу, во сколько уходить? Мои коллеги говорят, что в целом противоречий между министерствами не должно быть. Приходите с разными проблемными законопроектами, потом указываете, что нам делать. Давайте все проголосуем против законопроекта, и пусть они делают что хотят», — заявил депутат.