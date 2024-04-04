Президент обещает наказать главу Минздрава, если депутаты докажут его вину

Президент Садыр Жапаров прокомментировал информагентству «Кабар» недовольство депутатов Жогорку Кенеша министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым.

Глава государства отметил, что глава Минздрава не является для него ни другом, ни братом, ни сватом.

«Держу его потому, что он отважно борется с коррупцией и воровством. Я поставил ему условие, что он искоренит коррупционную систему в здравоохранении и создаст для народа хорошие условия. Он делает все, что может. Мы все знаем, что у него много противников, и я не защищаю его», — сказал Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что не будет пощады тем, кто будет замешан в коррупции и воровстве.

«Мы не будем односторонними. Будем объективно смотреть. Если выявятся факты, о которых говорил депутат, обязательно накажем», — сказал глава государства.

Комментируя предполагаемые коррупционные деяния со стороны Алымкадыра Бейшеналиева при реконструкции реабилитационного центра на Иссык-Куле «Алтын Балалык», Садыр Жапаров напомнил, что в свое время бизнесмены отказались восстанавливать центр, ссылаясь на отсутствие средств. На это требовалось 1,5 миллиарда сомов.

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«Тогда устроили марафон и с помощью народа собрали 58 миллионов сомов. «Кумтор» выделил 200 миллионов сомов. Эпидфонд дал 33 миллиона сомов. Всего собрали 291 миллион сомов. Если, как народный избранник говорит, Алымкадыр Бейшеналиев своровал деньги из этих средств, то привлечем к ответственности. Вынудим заплатить. Мы никогда не защищали министров за коррупцию и кражу. Сколько министров ушло. Сколько вышли, отсидев, сами видите», — заметил Садыр Жапаров.

Он добавил, что до 2020 года у главы Минздрава не было недвижимого имущества в Дубае и Турции.

«Пусть проверят. Когда и за какие деньги они куплены. Если приобретены за последние три года, конфискуем и накажем», — заключил президент.

Напомним, 14 марта на заседании Жогорку Кенеша депутат Жусупбек Коргонбай уулу назвал главу Минздрава «черным хирургом» и заявил, что у Алымкадыра Бейшеналиева есть связь с ОПГ.

Депутат также заявил, что с момента прихода министра здравоохранения увеличилась смертность в больницах.

«Шесть женщин пришли в мой кабинет с жалобами. Если посмотреть хронологию, то с момента прихода министра здравоохранения увеличилась смертность в больницах. Кадровая чехарда, бардак. У моей знакомой выскочил фурункул, она обратилась в больницу. Там ей сказали, что уберут его, и повредили нерв. В результате одна половина лица перестала работать. Ей пришлось получать дорогостоящее лечение в Турции», — возмутился нардеп.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев прокомментировал 24.kg заявление депутата и отметил, что оказывает медицинскую помощь всем обратившимся пациентам, независимо от их социального статуса. Также глава Минздрава заявил, что на самом деле обида депутата в том, что он хотел быть министром здравоохранения.