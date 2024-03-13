Надира Нарматова призналась в связях с Матраимовым, но сдавать мандат не будет

Депутат парламента Надира Нарматова прокомментировала слухи о том, что она вскоре будет лишена мандата и отправится в консульство в Алматы (Казахстан). Интервью с ней опубликовано на YouTube-канале Govori TV.

По словам нардепа, о том, что ей предложена должность консула, она узнала из СМИ.

Надира Нарматова связывает эту информацию с инициированными ею поправками в Закон «О НКО», где вводится понятие «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве).

По мнению депутата, «два года медиа следят за каждым шагом и распространяют ложную информацию» о ней.

«О сдаче депутатского мандата сейчас речи нет. Я, как обычно, на своей должности делаю свою работу. Распространенная информация связана с законом о НКО. У меня нет оснований сдавать мандат. Я работаю 24 часа в сутки, чтобы реализовать свои конституционные права и оправдать доверие избирателей. Полностью исполняю свои обязанности депутата перед государством, вношу свой вклад в издание законов», — сказала она.

Надира Нарматова рассказала, что хочет внести поправки в закон о НКО более 10 лет и тем самым якобы пытается обезопасить государство. И сама когда-то руководила неправительственной и некоммерческой организацией, благотворительным фондом «Мээримбек».

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Она также ответила на вопрос о связях с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым и его семьей.

«Во время коронавируса они одни из первых начали помогать людям. Привезли дыхательные аппараты, когда государство не могло управлять ситуацией где-то 10 дней. Раздали людям еду — это реальность. Это история. Об этом благотворительном деле говорила и буду рассказывать как представитель старшего поколения. Меня не волнует, где он взял деньги в нужный момент. Я не имею права пересчитывать и лезть в чей-то карман. Рассказала о помощи, оказанной этим людям. Не только я, но и сотни людей говорили об этом и выразили благодарность», — сказала парламентарий.

Я знаю Райымбека Матраимова и его братьев. Это не преступление. Если должны ответить люди, знавшие Матраимова, тогда первыми должны быть привлечены тогдашние президент, премьер-министр, министры экономики, финансов, начальник таможни и все заместители. Надира Нарматова

«Райымбека Матраимова знают 99 процентов депутатов. Потом, если дойдет очередь отвечать знакомым людям, тогда целый парламент должен сложить свои полномочия», — сказала она.

Нардеп также добавила, что аксакалы из Джалал-Абада, которые давали интервью, оклеветали ее. Она сообщила, что пришла в парламент в числе членов партии «Ата Журт Кыргызстан» и без финансирования Райымбека Матраимова.

ГКНБ объявил Райымбека Матраимова в розыск. Его подозревают по статье 169 «Пособничество в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления» УК КР.

Напомним, телеканал «Регион ТВ», который связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, показал сюжеты о связях депутатов Жогорку Кенеша с Райымбеком Матраимовым. В них упоминаются брат экс-таможенника Искендер Матраимов, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, а также инициатор законопроекта об иноагентах Надира Нарматова. Респонденты отмечают, что эти члены ЖК должны добровольно сложить депутатские полномочия либо быть лишены мандата.

В сюжете речь идет и о члене фракции «Ата Журт Кыргызстан» Абдывахапе Боронбаеве, полномочия которого на днях досрочно прекращены. До прихода в парламент он возглавлял Юго-Западную таможню. Мандат передали бизнесмену Саидбеку Зулпуеву. ЦИК досрочно прекратила и полномочия депутатов Жогорку Кенеша Искендера Матраимова и Нурлана Ражабалиева. Сегодня также мандат добровольно сложил Айбек Осмонов. Шайлообек Атазов также выступил с заявлением в связи с угрозой лишиться мандата.

Отметим, главный редактор «Регион ТВ» Откурбек Рахманов ранее в беседе с журналистом Адылом Акжол уулу подтвердил, что канал принадлежит Камчыбеку Ташиеву.