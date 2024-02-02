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Власть

ЦИК досрочно прекратила полномочия депутата парламента Эмиля Жамгырчиева

Центризбирком принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата Жогорку Кенеша Эмиля Жамгырчиева. Об этом стало известно сегодня на заседании ЦИК.

Как сообщил начальник управления организации избирательного процесса Центризбиркома Тологон Айтикеев, от нардепа поступило заявление о сложении с себя полномочий. На основании этого принято соответствующее решение.

Напомним, депутата Жогорку Кенеша Эмиля Жамгырчиева водворили в СИЗО ГКНБ. Он будет под стражей до 26 февраля. Ранее депутатская комиссия дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Эмиля Жамгырчиева. Нардеп явился в ГКНБ, где его допросили в качестве подозреваемого, у него взяли обязательство о явке в органы следствия и отпустили. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев также заявлял, что «не собирается его сажать». По версии следствия, причиной ареста стала якобы попытка депутата покинуть Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/285737/
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