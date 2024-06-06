14:06
USD 87.32
EUR 94.96
RUB 0.98
Власть

Это мелочь. Айгуль Айдарова об исключении ее из фракции «Бутун Кыргызстан»

Депутат Жогорку Кенеша Айгуль Айдарова на странице в Facebook прокомментировала свое исключение из парламентской фракции «Бутун Кыргызстан».

Парламентарий сообщила — это для нее ничего не значит, а обвинения, что она не участвует в заседаниях фракции, необоснованы.

«Во-первых, с того дня, как я получила мандат депутата, заседание фракции проводилось всего четыре раза. Я участвовала во всех. Это подтвердил и мой коллега Алишер Эрбаев. Но это не главное. Будучи лидером фракции, Адахан Мадумаров ни разу не поднимал вопроса о моем исключении, и тому есть несколько причин. А теперь все делается руками Масалиева. Если мы сейчас начнем разбираться, какие есть нарушения в партии, которая символизирует правду и справедливость, то начинать разговор нужно с самого начала. Придет время, когда откроются истинные личины тех, кто считает себя «честным». Я не нравлюсь другим, потому что открыто говорю правду», — сказала Айгуль Айдарова.

Она подчеркнула, что продолжит работать депутатом парламента и без фракции. «Впереди у нас много больших планов, которые необходимо реализовать. У меня все хорошо. Не нужно ломать голову из-за такой мелочи», — заключила нардеп.

Напомним, на пленарном заседании Жогорку Кенеша депутат Исхак Масалиев сообщил, что Айгуль Айдарову исключили из парламентской фракции «Бутун Кыргызстан» за систематические нарушения трудовой дисциплины. Она не участвует в жизни фракции, ее заседаниях, не уведомляет руководство о причинах отсутствия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295960/
просмотров: 763
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат Айгуль Айдарова исключена из парламентской фракции «Бутун Кыргызстан»
Адахан Мадумаров сложил с себя полномочия лидера фракции «Бутун Кыргызстан»
За пост в Facebook осудили члена партии «Бутун Кыргызстан»
Члену партии «Бутун Кыргызстан» вынесли приговор за пост в соцсетях
Дело Мадумарова. Депутат предлагает заслушать информацию генпрокурора
Адахан Мадумаров прокомментировал задержание своих сторонников
Сообщается о задержании членов партии «Бутун Кыргызстан». ГКНБ не комментирует
За пост в Facebook. Сотрудники ГКНБ задержали члена партии «Бутун Кыргызстан»
Депутаты отказались отправлять в отставку кабмин Акылбека Жапарова
Членов «Бутун Кыргызстана» обвинили в незаконном трудоустройстве в Жогорку Кенеш
Популярные новости
Акылбек Жапаров: К&nbsp;2028 году население столкнется с&nbsp;нехваткой продовольствия Акылбек Жапаров: К 2028 году население столкнется с нехваткой продовольствия
Президент внес в&nbsp;Жогорку Кенеш кандидатуру нового генерального прокурора Президент внес в Жогорку Кенеш кандидатуру нового генерального прокурора
Кыргызстан смог сократить число внешних трудовых мигрантов&nbsp;&mdash; Эдиль Байсалов Кыргызстан смог сократить число внешних трудовых мигрантов — Эдиль Байсалов
Он&nbsp;любит свою родину. Глава ГКНБ прокомментировал отставку Курманкула Зулушева Он любит свою родину. Глава ГКНБ прокомментировал отставку Курманкула Зулушева
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: Обновление процессинговой системы успешно завершено ЗАО «МПЦ»: Обновление процессинговой системы успешно завершено
Оплачивайте покупки по&nbsp;QR-кодам без комиссии вместе с&nbsp;BakAi Оплачивайте покупки по QR-кодам без комиссии вместе с BakAi
Более&nbsp;2,1 миллиарда сомов выплатила в&nbsp;бюджет группа компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;КР Более 2,1 миллиарда сомов выплатила в бюджет группа компаний «Газпром» в КР
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; еще ближе к&nbsp;народу! «Элдик Банк» — еще ближе к народу!
6 июня, четверг
13:48
В Жогорку Кенеше не прошел законопроект по ценным бумагам. Нет кворума В Жогорку Кенеше не прошел законопроект по ценным бумаг...
13:40
Больше всего в Кыргызстан приезжают граждане Узбекистана
13:31
Депутат Камила Талиева просит не допускать к тендерам недобросовестные компании
13:27
ЕФСР и Кыргызстан подготовили проект по реабилитации дороги Арал — Суусамыр
12:58
Дети в Кара-Кульдже учатся в аварийной школе, хотя там есть новая — депутат