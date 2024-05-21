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Происшествия

Драка с иностранцами. Задержан перевозивший участников беспорядков

Правоохранители задержали 25-летнего мужчину, который участвовал в драке с иностранцами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

После ночи беспорядков в социальных сетях начало распространятся видео, на котором парень заходит в комнату с иностранцами и избивает их. Изучив записи с камер, правоохранители установили грузовой бусик, на котором приехали к дому, где жили иностранцы, этот мужчина и еще несколько злоумышленников и сняли видео с избиением.

Владельцем бусика оказался 25-летний Ж.А., который работает в мебельном цехе. Он задержан.

Мужчина рассказал, что инцидент произошел 18 мая примерно в 4.00. Он и еще трое человек приехали к дому в районе рынка «Дордой», где жили иностранцы, и избили постояльцев. Также Ж.А. подвозил людей к другим общежитиям. Его водворили в ИВС ГУВД. Проводятся работы по установлению других лиц, причастных к избиению иностранцев.

В результате массовой драки с иностранцами за медицинской помощью обратился 41 пострадавший. Стационарное лечение получают 11 человек.

Напомним, стихийный протест против иностранцев, который начался вечером 17 мая в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. 

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, правоохранители задержали четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294558/
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