В Иссык-Ате застолье закончилось убийством

В селе Сын-Таш Иссык-Атинского района совершено убийство. Об этом сообщил 24.kg источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 27 апреля.



В пресс-службе ГУВД Чуйской области рассказали, что по подозрению задержан 54-летний мужчина.

«26 апреля в одном из домов в селе Сын-Таш во время застолья между двумя мужчинами произошла словесная перепалка, в результате которой 54-летний У.М. несколько раз ударил ножом своего приятеля. Пострадавший скончался в больнице», — отметили в милиции.



Факт зарегистрирован по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть».

Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в СИЗО. Назначены необходимые экспертизы.