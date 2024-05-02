15:02
USD 88.68
EUR 95.00
RUB 0.95
Происшествия

В Иссык-Ате застолье закончилось убийством

В селе Сын-Таш Иссык-Атинского района совершено убийство. Об этом сообщил 24.kg источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 27 апреля.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области рассказали, что по подозрению задержан 54-летний мужчина.

«26 апреля в одном из домов в селе Сын-Таш во время застолья между двумя мужчинами произошла словесная перепалка, в результате которой 54-летний У.М. несколько раз ударил ножом своего приятеля. Пострадавший скончался в больнице», — отметили в милиции.


Факт зарегистрирован по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть».

Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в СИЗО. Назначены необходимые экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293099/
просмотров: 1097
Версия для печати
Материалы по теме
Уволенный после убийства Бурулай Марлис Асанов возглавил УВД города Ош
Убийство Бурулай. Милиционеров оштрафовали на 260 тысяч сомов
Убийство Бурулай. Милиционеры просят оправдательного приговора
Убийство Бурулай. Адвокаты просят отправить дело милиционеров на доследование
Убийство Бурулай. Адвокаты милиционеров просят оправдать их
Убийство Бурулай. Гособвинение просит осудить милиционеров на пять лет тюрьмы
Убийство Бурулай. Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции в силе
Убийство Бурулай. Осужденный Марс Бодошев просит оправдать его
Убийцу Бурулай приговорили к 20 годам лишения свободы
Убийство Бурулай. Обвиняемый не признает похищения невесты
Популярные новости
Теперь комплекс &laquo;Автоураган&raquo; фиксирует и&nbsp;нарушения скоростного режима Теперь комплекс «Автоураган» фиксирует и нарушения скоростного режима
При получении взятки в&nbsp;100 тысяч сомов задержан начальник отдела районного УГНС При получении взятки в 100 тысяч сомов задержан начальник отдела районного УГНС
В&nbsp;городе&nbsp;Ош задержали иностранок, занимающихся оказанием сексуальных услуг В городе Ош задержали иностранок, занимающихся оказанием сексуальных услуг
Задержана дочь экс-депутата ЖК&nbsp;Камчыбека Жолдошбаева. Не&nbsp;платила налоги Задержана дочь экс-депутата ЖК Камчыбека Жолдошбаева. Не платила налоги
Бизнес
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
Третий бесплатно! Акция в&nbsp;честь майских праздников в&nbsp;сети O!Store Третий бесплатно! Акция в честь майских праздников в сети O!Store
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
2 мая, четверг
14:48
Азербайджан, Казахстан и Узбекистан планируют объединить свои энергосистемы Азербайджан, Казахстан и Узбекистан планируют объединит...
14:28
Акылбек Жапаров с рабочим визитом прибыл в Ташкент
14:18
Временно приостановлена работа КПП «Каркыра-автодорожный»
14:10
Кыргызстан не освоил деньги на агроцепочку от Европейского инвестбанка
13:08
Майские праздники. На въездах в Бишкек усилен контроль