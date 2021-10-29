Отравление в «Империи пиццы». Милиция начала расследование по делу

По факту массового отравления в сети кафе «Империя пиццы» в Бишкеке начато расследование. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД столицы.

Собранные материалы зарегистрированы в ЕРПП и начато досудебное производство по статье 280 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» УК КР, назначены необходимые судебно-правовые экспертизы.

Напомним, 24 октября с пищевым отравлением обратились 12 человек. Все точки сети кафе закрыли на период эпидрасследования. По данным ЦГСЭН, заведения сети оштрафовали на 21 тысячу сомов.

В Минздраве заявили, что в связи с массовым пищевым отравлением в Бишкеке специалисты центров госсанэпиднадзора проведут проверки точек общепита по всей республике.

Всего, по данным Минздрава, на сегодня за медпомощью обратились 318 человек. В больницах остается 22 пострадавших.