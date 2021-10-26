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Общество

Отравление в «Империи пиццы». Заведения сети оштрафовали на 21 тысячу сомов

Кафе сети «Империи пиццы» оштрафовали на 21 тысячу сомов. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом гигиены питания столичного Центра госсанэпиднадзора Махамат Мурзашев.

По его словам, всего выписано четыре протокола по статьям 51 и 150 (часть 5) Кодекса о нарушениях (нарушение правил обязательного медицинского осмотра и нарушение требований технических регламентов, санитарных правил, гигиенических нормативов и иных нормативных правовых актов в области общественного здравоохранения).

«Такая небольшая сумма, потому что в кодексе указан предельный размер штрафа для физических лиц. Все точки оформлены как «частные предприниматели», — сказал он.

Махамат Мурзашев добавил, что также штраф — 5 тысяч сомов — выписан Железнодорожной больнице за несвоевременную подачу уведомления.

Напомним, по последним данным, за помощью в медучреждения Бишкека и Чуйской области после отравления едой из «Империи пиццы» обратились 179 человек, госпитализированы 50 пострадавших. Их состояние оценивается как стабильное. Остальные пострадавшие после оказания медпомощи отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства.

Сейчас все точки сети кафе закрыты на период эпидрасследования. Ранее в Минздраве заявили, что в связи с массовым пищевым отравлением в Бишкеке специалисты центров госсанэпиднадзора проведут проверки точек общепита по всей республике.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211684/
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