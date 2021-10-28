Отравление в «Империи пиццы». Число пострадавших превысило 300 человек

Число обратившихся за помощью в медучреждения Бишкека и Чуйской области после отравления едой из сети «Империя пиццы» увеличилось до 318 человек. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, 40 из пострадавших — дети. «Стационарную помощь получает 43 человека: в Железнодорожной больнице — 17, в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи — 9, в Национальном госпитале — 17», — отметили в ведомстве.

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Напомним, 24 октября с пищевым отравлением обратились 12 человек. Сейчас все точки сети кафе закрыты на период эпидрасследования. По данным ЦГСЭН, заведения сети оштрафовали на 21 тысячу сомов.

Ранее в Минздраве заявили, что в связи с массовым пищевым отравлением в Бишкеке специалисты центров госсанэпиднадзора проведут проверки точек общепита по всей республике.