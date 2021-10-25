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Общество

Отравление в «Империи пиццы». Все точки временно закрыты

Все точки сети кафе «Империя пиццы» временно закрыты. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом гигиены питания ЦГСЭН Махамат Мурзашев.

«Сегодня временно закрыли все 17 точек на время проведения эпидемиологического расследования в связи с массовым отравлением до выяснения причины», — отметил он.

Напомним, за два дня в медучреждения после отравления едой из «Империи пиццы» обратились 85 человек. Стационарное лечение получает одна пациентка, ее состояние стабильное.

Ранее сообщалось, что пострадавшие употребляли роллы из четырех точек «Империи пиццы», расположенных в разных районах города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211499/
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