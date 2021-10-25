Мораторий снят. В Кыргызстане проверят все точки общепита

Снят мораторий на проведение проверок объектов, осуществляющих производство и оборот пищевой продукции. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, соответствующие изменения внесены в постановление правительства «О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства» от 17 декабря 2018 года.

В связи с последним случаем массового пищевого отравления в Бишкеке специалисты центров госсанэпиднадзора проведут проверки точек общепита по всей республике.

Напомним, за два дня в медучреждения после отравления едой из «Империи пиццы» обратились 85 человек. Стационарное лечение получает одна пациентка, ее состояние стабильное.

Ранее сообщалось, что пострадавшие употребляли роллы из четырех точек «Империи пиццы», расположенных в разных районах города.