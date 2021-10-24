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Происшествия

Случай массового отравления зафиксирован в Бишкеке

В инфекционное отделение Железнодорожной больницы 23-24 октября с пищевым отравлением обратились 12 пострадавших, из них трое детей. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, в настоящее время стационарное лечение получают три женщины, их состояние медиками оценивается как стабильное. Остальные пострадавшие после оказания первой медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

По сведениям заведующего отделом гигиены питания столичного Центра госсанэпиднадзора Махамата Мурзашева, пострадавшие употребляли роллы из «Империи пиццы», расположенной в четырех разных точках города. Специалисты ЦГСЭН проводят эпидемиологическое расследование, по итогам которого будет дана дополнительная информация.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211453/
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