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Происшествия

Убийство Улана Салянова. Экс-председателя ГКНБ не смогли допросить в суде

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

Ранее адвокат Аиды Саляновой Рабига Садыкова заявила ходатайство о допросе экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

Однако в ходе заседания выяснилось, что бывший глава спецслужб сейчас болеет и по состоянию здоровья не может быть допрошен в суде.

На заседании допросили следователя, который расследовал уголовное дело о разбойном нападении в Оше. Он не смог ответить на вопрос адвоката о том, почему обвиняемого Эрмека Осмонкулова не сразу объявили в розыск.

По информации Рабиги Садыковой, Эрмека Осмонкулова объявили в розыск только после убийства Улана Салянова.

Напомним, что Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим. Подозреваемого в организации убийства доставили в Бишкек в мае 2019 года. Он скрывался в Москве. Первомайский районный суд Бишкека приговорил обвиняемых Асанэмира Абыкулова и Эрмека Осмонкулова к 15 и 18 годам лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209822/
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