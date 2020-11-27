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Общество

Убийство Улана Салянова. Потерпевшие обжалуют приговор

В Первомайском районном суде Бишкека завершилось судебное разбирательство по делу об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

Суд приговорил обвиняемых Асанэмира Абыкулова и Эрмека Осмонкулова к 15 и 18 годам лишения свободы.

Представитель стороны потерпевших Аида Салянова сообщила журналистам, что приговор будет обжалован в вышестоящей инстанции.

«Ранее прокуратура просила пожизненное лишение свободы для обвиняемых. Последние так и не признались, кто был заказчиком преступления. Мы считаем приговор слишком мягким», — сказала Аида Салянова.

Напомним, что Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим. Подозреваемого в организации убийства доставили в Бишкек в мае 2019 года. Он скрывался в Москве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174743/
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