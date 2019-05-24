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Общество

В Бишкек доставлен еще один подозреваемый в убийстве Улана Салянова

В Бишкек из Москвы этапирован под специальным конвоем 26-летний Асанэмир Абыкулов, подозреваемый в убийстве брата экс-депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой Улана. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

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По данным ведомства, подозреваемый водворен в СИЗО-1. Уточняется, что Асанэмир Абыкулов разыскивался за совершение ряда мошеннических действий и тяжкого преступления по статье «Убийство» УК КР.

В январе 2018 года он был задержан в Москве сотрудниками ГУУР МВД Российской Федерации и оперативниками МВД Кыргызстана в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий.

Напомним, Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим.
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