МВД: Подозреваемый в убийстве брата Аиды Саляновой четырежды судим

Подозреваемый в убийстве брата депутата парламента Аиды Саляновой Улана был ранее четырежды судим. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе МВД.

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Уточняется, что вместе с задержанным в доме Салянова во время убийства были еще трое человек.

«Задержанный подозреваемый является основным фигурантом этого дела. Остальные находятся в республиканском розыске. Он уже дал признательные показания. Известно, что подозреваемый и погибший были ранее знакомы. Выяснилось, что подозреваемый был ранее судим четыре раза за разбой, грабеж, кражу и хулиганство», — сообщили в ведомстве.

Напомним, Улана Салянова убили в его доме 5 ноября. Ранее отдельные СМИ сообщили, что это дело может остаться нераскрытым, поскольку в нем замешаны сотрудники милиции. В МВД эту информацию не подтверждали. Вчера МВД сообщило о задержании основного подозреваемого в убийстве брата депутата.