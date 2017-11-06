В Бишкеке убит брат депутата парламента Аиды Саляновой

Сегодня ночью неизвестные проникли в дом брата депутата парламентской фракции «Ата Мекен» Аиды Саляновой и убили его. Об этом ИА «24.kg» сообщил юрист Улан Джумаков.

Он представлял интересы Аиды Саляновой в суде по делу о незаконном возобновлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву.

По словам Улана Джумакова, нападавших было пять человек. Они были в масках. Убив Улана Салянова, преступники похитили его сына Абая. Мальчика позже нашли.

В МВД отметили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. Началось следствие, и ведутся поиски подозреваемых. Пока следствие никаких версий не озвучивает.