21:04
+3
USD 69.75
EUR 81.24
RUB 1.18
Происшествия

В Бишкеке убит брат депутата парламента Аиды Саляновой

Сегодня ночью неизвестные проникли в дом брата депутата парламентской фракции «Ата Мекен» Аиды Саляновой и убили его. Об этом ИА «24.kg» сообщил юрист Улан Джумаков.

Он представлял интересы Аиды Саляновой в суде по делу о незаконном возобновлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву.

По словам Улана Джумакова, нападавших было пять человек. Они были в масках. Убив Улана Салянова, преступники похитили его сына Абая. Мальчика позже нашли.

В МВД отметили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. Началось следствие, и ведутся поиски подозреваемых. Пока следствие никаких версий не озвучивает.
Ссылка:
просмотров: 5466
Версия для печати
Материалы по теме
В Екатеринбурге таксист, убивший гражданина Кыргызстана, получил 8,5 года тюрьмы
В Кыргызстане арестовали лидера экстремистского движения «Инкар-Йакын»
В милиции возбудили уголовное дело по краже из дома адвоката Омурбека Текебаева
В Кеминском районе поминки закончились убийством
Раскрыты убийства двух женщин в Ленинском районе Бишкека
Убийство брата Аиды Саляновой. Улан бросился на преступников, чтобы спасти сына
Убийство брата депутата Аиды Саляновой. Комментарий МВД
Убийство брата депутата Аиды Саляновой будет расследовать УВД Чуйской области
Убийство брата Саляновой. Он работал на СТО и никогда не интересовался политикой
За убийство супруги в Мытищах задержали уроженца Кыргызстана
Популярные новости
Машина упала в БЧК. Погибли водитель с 6-летним сыном Машина упала в БЧК. Погибли водитель с 6-летним сыном
В&nbsp;дом адвоката Омурбека Текебаева проникли неизвестные. Супруга спугнула В дом адвоката Омурбека Текебаева проникли неизвестные. Супруга спугнула
В&nbsp;Бишкеке ночью сгорел двухэтажный жилой дом В Бишкеке ночью сгорел двухэтажный жилой дом
В&nbsp;Кеминском районе поминки закончились убийством В Кеминском районе поминки закончились убийством
Бизнес
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!
В&nbsp;селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom
Тарифная опция &laquo;Одноклассники&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; будьте ближе друг к&nbsp;другу Тарифная опция «Одноклассники» от MegaCom — будьте ближе друг к другу
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; соболезнует в&nbsp;связи со&nbsp;смертью Улана Чолпонбаева ЗАО «Альфа Телеком» соболезнует в связи со смертью Улана Чолпонбаева