В Бишкеке девушка напала на следователя милиции

В Бишкеке девушка напала на следователя УВД Октябрьского района. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что 5 августа девушку доставили в ГОМ-4. Известно, что ранее она устроила дебош на улице.

«В отделении милиции она сначала ударила женщину-следователя по голове, а затем пинала ее. По предварительным данным, сначала факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР, однако позже действия гражданки Ф.Ж. переквалифицировали на «Нападение на представителя власти» УК КР, которая не предусматривает арест», — сообщили редакции.