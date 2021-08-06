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Сюжет: Милицейские ЧП

В Бишкеке девушка напала на следователя милиции

В Бишкеке девушка напала на следователя УВД Октябрьского района. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что 5 августа девушку доставили в ГОМ-4. Известно, что ранее она устроила дебош на улице.

«В отделении милиции она сначала ударила женщину-следователя по голове, а затем пинала ее. По предварительным данным, сначала факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР, однако позже действия гражданки Ф.Ж. переквалифицировали на «Нападение на представителя власти» УК КР, которая не предусматривает арест», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203349/
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