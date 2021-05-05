Потерять все. Истории жителей сожженных баткенских сел

После трех дней изгнания жители Баткенского и Лейлекского районов вернулись домой, но увидели только руины. По последним данным, в кыргызских приграничных селах разрушены 120 домов. В некоторых селах две трети жителей остались в чем убежали — без денег, вещей и документов.

24.kg поговорило с баткенцами, в один миг потерявшими все. Касагул Аманова: Мы с пятилетним внуком боимся вернуться 56-летняя жительница Касагул Аманова 20 лет назад приехала в Максат с мужем. Жили в выделенном местными властями доме. Вырастили четверых детей. Работы в селе не было, и никто из детей здесь не остался. Дочери вышли замуж, а сыновья уехали на заработки.

«Муж умер. Сыновья еще холостые. В этом году планировали свадьбу старшего сына, ему 22 года. Он в России. Отправлял мне деньги, и я отремонтировала дом. Остальное копила ему на свадьбу», — говорит женщина.

Фото Касагул Амановой. С внуком до приграничного конфликта

На собственное жилье Касагул с мужем за эти годы заработать так и не сумела. Но после конфликта в 2019 году правительство, чтобы сохранить построенные в 90-х годах дома в приграничной зоне, разрешило проживающим в них людям оформить право собственности. И в этом году Касагул Аманова получила документы на дом. Которого больше нет.

«Все сгорело. У нас с внуком ничего не осталось. У меня нет теперь даже паспорта. Говорят, что сначала наши дома ограбили, даже матрасы унесли, потом подожгли. Я еще не вернулась в Максат, пока у родственников. Куда мне с внуком возвращаться? Туда, где убивали и грабили?» — плачет женщина.

Внуку Касагул Амановой пять лет. Они жили вдвоем в доме на окраине Максата, как раз напротив таджикского села.

«На нашей улице не осталось ни одного дома. Я не знаю, кто вернется в Максат, у меня нет желания. Не первый раз нас поджигают, не первый раз обстреливают. Дом, который подожгли в 2019 году, власти до сих пор не восстановили. Соседи-таджики давно пытаюся напугать нас, чтобы мы бросили дома и уехали», — говорит женщина. Ильяз Кахаров: Я не знаю, как восстановить дом и кормить семью Сорокалетний житель села Арка-2 Лейлекского района Ильяз Кахаров, как и многие его односельчане, трудился в России. Он единственный кормилец в большой семье. У него пожилая мать, жена, двое детей и сестра с двумя детьми.

«Я работал в России. На эти деньги кормил семью и содержал дом. Из-за пандемии вернулся на родину. Последние месяцы подрабатывал сварщиком в селе», — рассказывает Ильяз Кахаров.

Фото 24.kg. Ильяз Кахаров с семьей

Когда вечером 29 апреля Арку-2 начали обстреливать, Ильяз Кахаров вместе с сельчанами спрятался в подвале.

«Сорок человек провели ночь в подвале. Думали, будет, как раньше, — соседи чуть постреляют и все. Но нет — утром снова открыли огонь. Когда немного утихло, приехали односельчане, которые убежали в другое место и вывезли нас в село Маргун. По дороге мы увидели таджикские флаги», — вспоминает Ильяз Кахаров.

По его словам, поджог военные Таджикистана устроили только 2 мая.

«Мне рассказали, что перед моим домом стоял танк. А дым над селом поднялся только 2 мая, перед уходом военных Таджикистана», — утверждает житель Арки.

Его большая семья из восьми человек сейчас живет в чудом уцелевшем сарае.

«Нам раздали одежду, продукты. Соседи помогли матрасами, посудой», — рассказал мужчина.

В таком же положении находятся жители еще нескольких сел. Специальная комиссия сейчас подсчитывает ущерб. Правительство обещает до осени восстановить разрушенные дома. Жителям сел Көк-Терек, Көк-Таш, Максат, Арка-1, Арка-2, Жаштык, Сада, Интернационал придется провести лето в палатках или у родственников.