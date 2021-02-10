В городе Ош в доме адвоката члена ОПГ Дженго проводят обыск

В Оше в доме адвоката Назгуль Суйунбаевой проводят обыск, она представляет интересы члена ОПГ Кадырбека Досонова, известного по прозвищу Дженго. Об этом 24.kg сообщила юрист.

По ее словам, сотрудники ГКНБ пришли со спецназом и постановлением суда.

Назгуль Суйунбаева отмечает, что постановление вынесено незаконно.

«Судью ввели в заблуждение. Сотрудники ГКНБ взяли санкцию на обыск моего дома, но они не указали, что я адвокат. По закону в доме адвоката может быть проведен обыск, только если в отношении него возбуждено уголовное дело. Я связываю это со своей профессиональной деятельностью. Ранее сотрудники ГКНБ уговаривали меня привести Кадырбека Досонова к ним для того, чтобы они устроили маски-шоу для народа, а затем его отпустят. Я не согласилась на это, после чего спецслужбы решили таким образом оказать на меня давление», — рассказала она.

Адвокат добавила, что сегодня утром сотрудники ГКНБ провели обыск у родных Кадырбека Досонова.

«Со слов родных, представители спецслужб якобы подбросили им нечто похожее на наркотики. Сейчас их доставили в УГКНБ по Ошу и Ошской области», — сказала она.

Напомним, в ноябре 2020 года ГКНБ объявил в розыск Кадырбека Досонова. По версии следствия, он причастен к совершению тяжкого преступления.