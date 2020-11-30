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Происшествия

Кримавторитет по прозвищу Дженго объявлен в розыск

ГКНБ объявил в розыск Кадырбека Досонова — кримавторитета про прозвищу Дженго. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ведомства. По версии следствия он причастен к совершению тяжкого преступления.

«Установлена причастность одного из активных членов ОПГ Досонова (прозвище Дженго) к совершению тяжкого преступления против собственности. 28 ноября следствием вынесено уведомление о подозрении Досонова в совершении тяжкого преступления, в тот же день Ошским городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (заочно) и объявлен в розыск», — говорится в сообщении.

Напомним, что Кадырбек Досонов обвинялся в убийстве полковника милиции Толкунбека Шоноева. Милиция задержала его спустя два года, однако в июле 2017-го Дженго по решению Кара-Суйского районного суда отпустили. В январе он вызывался милицией Оша для профилактической беседы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174893/
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