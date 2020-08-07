Инцидент на границе. Милиция начала досудебное производство

По факту вчерашнего инцидента на кыргызско-таджикском участке госграницы начато досудебное производство. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области.
По ее данным, сейчас сотрудники милиции проводят среди населения усиленную разъяснительную работу. Обстановка на границе относительно стабильная.
«В местности Эки-Таш Баткенской области неизвестные лица со стороны Таджикистана выстрелили, предположительно, из охотничьего ружья, по военнослужащему Государственной пограничной службы Кыргызстана. В результате чего он получил ранение, ему оказали медицинскую помощь. В этот же день 65-летний житель села Кок-Таш работал на своем земельном участке, и со стороны Таджикистана прозвучали выстрелы. Мужчина получил огнестрельное ранение и доставлен в областную больницу», — проинформировали в УВД.
Факты зарегистрированы в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 130 «Покушение на убийство» УК КР.
Напомним, вчера около 5.00 на кыргызско-таджикском участке границы в Баткенской области в ходе инцидента ранен один пограничник КР. Таджикистан сообщил о гибели местного жителя.