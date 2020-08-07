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Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Милиция начала досудебное производство

По факту вчерашнего инцидента на кыргызско-таджикском участке госграницы начато досудебное производство. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области.

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По ее данным, сейчас сотрудники милиции проводят среди населения усиленную разъяснительную работу. Обстановка на границе относительно стабильная.

«В местности Эки-Таш Баткенской области неизвестные лица со стороны Таджикистана выстрелили, предположительно, из охотничьего ружья, по военнослужащему Государственной пограничной службы Кыргызстана. В результате чего он получил ранение, ему оказали медицинскую помощь. В этот же день 65-летний житель села Кок-Таш работал на своем земельном участке, и со стороны Таджикистана прозвучали выстрелы. Мужчина получил огнестрельное ранение и доставлен в областную больницу», — проинформировали в УВД.

Факты зарегистрированы в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 130 «Покушение на убийство» УК КР.

Напомним, вчера около 5.00 на кыргызско-таджикском участке границы в Баткенской области в ходе инцидента ранен один пограничник КР. Таджикистан сообщил о гибели местного жителя.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/161848/
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