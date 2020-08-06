Конфликт на границе. Таджикистан сообщает о погибшем жителе Сомониена

Житель кишлака Сомониен сельского джамоата Чоркух Исфаринского района Таджикистана погиб в результате инцидента, произошедшего сегодня утром на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщает «Авеста» со ссылкой на пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности РТ.

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В ведомстве добавили, что также в ходе инцидента ранен начальник КПП ГПС КР.

«В настоящее время на месте инцидента находятся представители ответственных структур двух стран, проводящие расследование происшествий», — говорится в сообщении.

Напомним, конфликт произошел сегодня около 5.00 на кыргызско-таджикском участке границы в Баткенской области.