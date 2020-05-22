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Происшествия

В Сокулуке на блокпосту сбили военнослужащего

В Сокулукском районе водитель Subaru Legacy сбил военнослужащего, который стоял на блокпосту. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что военнослужащий попросил у водителя документы. Однако тот отказался их предоставить и сбил мужчину.

«По предварительным данным, ЧП произошло вчера в 21.00 на посту в селе Кара-Сакал. Водитель Subaru ехал с запада на восток. После наезда водитель врезался в дерево. Пострадавший военнослужащий госпитализирован в БНИЦТиО», — сообщили редакции.

В УОБДД Чуйской области подтвердили информацию. По данным ведомства, автомобиль водворен на штрафстоянку, материалы дела переданы в РОВД Сокулуского района.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/153525/
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