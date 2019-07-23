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Сюжет: Приграничные конфликты (116)

Конфликт на границе. Ситуация обострилась, ранен пограничник Кыргызстана

На кыргызско-таджикской границе продолжается противостояние. Ситуация обостряется. Об этом сообщает ГПС КР.

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По ее данным, в ходе разъяснительной работы с населением приграничья, в которой принимали участие председатель Государственной пограничной службы, полномочный представитель правительства Кыргызстана в Баткенской области, с таджикской стороны произведены два одиночных выстрела в сторону граждан КР. В результате ранен военнослужащий ГПС Кыргызстана.

Пограничные подразделения на данном участке государственной границы переведены на усиленный вариант несения службы. Движение на автотрассе Исфара — Ворух приостановлено. Граждане Таджикистана перекрыли движение на дороге Исфана — Баткен.

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Планируется, что сегодня состоится встреча руководителей пограничных ведомств КР и РТ.

Отметим, что 22 июля на кыргызско-таджикской границе произошло очередное столкновение. Жители таджикского села хотели установить флагшток около надписи «Ворух». Это возмутило граждан Кыргызстана. Стороны стали закидывать друг друга камнями и стрелять.

В результате конфликта пострадали 14 человек — местные жители, милиционеры и пограничники. Они госпитализированы в больницу Баткена. Девять человек получили огнестрельные ранения. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения. Сейчас ситуация на границе относительно стабильна, но люди не расходятся. Более 300 жителей села Ак-Сай эвакуированы в Баткен.
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