Конфликт на границе. Девять человек получили огнестрельные ранения

В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе пострадали 14 человек, 9 из них получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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Отмечается, что восемь человек, которые госпитализированы в Баткенскую больницу с пулевыми отверстиями, — военнослужащие-пограничники и сотрудники УВД региона.

Ж.Э., 1974 года рождения, сотрудник Пограничной службы — множественное огнестрельное ранение грудной клетки, передней брюшной стенки и обоих бедер;

С.Ж., 1985 года рождения, сотрудник Баткенского РОВД — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга;

Э.А., 1986 года рождения, сотрудник МВД КР — огнестрельное ранение ягодичной области справа, прооперирован;

Н.Р., 1983 года рождения, сотрудник УВД Баткенской области — огнестрельное ранение верхней трети голени слева, прооперирован;

М.А., 1974 года рождения, сотрудник УВД Баткенской области — огнестрельное ранение правого плеча, прооперирован;

М.Т., 1984 года рождения, житель Баткена — огнестрельное ранение паховой области;

Н.Э., 1993 года рождения, житель села Ак-Сай — огнестрельное ранение подвздошной области, прооперирован;

Р. уулу Т., 1993 года рождения, житель села Ак-Сай — огнестрельное ранение бедра;

М.К., 1961 года рождения, житель села Ак-Сай — множественное огнестрельное ранение грудной клетки, передней брюшной стенки и обоих бедер, прооперирован;

К.М., 1985 года рождения, сотрудник милиции — ушибленная рана нижней губы, ушиб мягкой ткани лица, прооперирован;

М.И., 1983 года рождения, сотрудник Баткенского РОВД — сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей бровной области слева;

Д.Э., 1993 года рождения, военный — огнестрельное ранение пальца левой кисти;

Н. уулу И., 1991 года рождения, военный — огнестрельное сквозное ранение плечевой области слева;

Б.С., 1997 года рождения — огнестрельное ранение бедра.

Очередное столкновение на кыргызско-таджикской границе произошло 22 июля. Жители таджикского села хотели установить флагшток около надписи «Ворух». Это возмутило граждан Кыргызстана. Стороны стали закидывать друг друга камнями и стрелять.

В результате конфликта пострадали 14 человек. Среди них работники милиции и Пограничной службы. Всем им оказана медицинская помощь. Они госпитализированы в больницу Баткена. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения. По факту возбуждено уголовное дело.