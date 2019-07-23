12:23
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты (110)

Конфликт на границе. Девять человек получили огнестрельные ранения

В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе пострадали 14 человек, 9 из них получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Читайте по теме
Конфликт на границе. По факту возбуждено уголовное дело

Отмечается, что восемь человек, которые госпитализированы в Баткенскую больницу с пулевыми отверстиями, — военнослужащие-пограничники и сотрудники УВД региона.

  • Ж.Э., 1974 года рождения, сотрудник Пограничной службы — множественное огнестрельное ранение грудной клетки, передней брюшной стенки и обоих бедер;
  • С.Ж., 1985 года рождения, сотрудник Баткенского РОВД — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга;
  • Э.А., 1986 года рождения, сотрудник МВД КР — огнестрельное ранение ягодичной области справа, прооперирован;
  • Н.Р., 1983 года рождения, сотрудник УВД Баткенской области — огнестрельное ранение верхней трети голени слева, прооперирован;
  • М.А., 1974 года рождения, сотрудник УВД Баткенской области — огнестрельное ранение правого плеча, прооперирован;
  • М.Т., 1984 года рождения, житель Баткена — огнестрельное ранение паховой области;
  • Н.Э., 1993 года рождения, житель села Ак-Сай — огнестрельное ранение подвздошной области, прооперирован;
  • Р. уулу Т., 1993 года рождения, житель села Ак-Сай — огнестрельное ранение бедра;
  • М.К., 1961 года рождения, житель села Ак-Сай — множественное огнестрельное ранение грудной клетки, передней брюшной стенки и обоих бедер, прооперирован;
  • К.М., 1985 года рождения, сотрудник милиции — ушибленная рана нижней губы, ушиб мягкой ткани лица, прооперирован;
  • М.И., 1983 года рождения, сотрудник Баткенского РОВД — сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей бровной области слева;
  • Д.Э., 1993 года рождения, военный — огнестрельное ранение пальца левой кисти;
  • Н. уулу И., 1991 года рождения, военный — огнестрельное сквозное ранение плечевой области слева;
  • Б.С., 1997 года рождения — огнестрельное ранение бедра.

Очередное столкновение на кыргызско-таджикской границе произошло 22 июля. Жители таджикского села хотели установить флагшток около надписи «Ворух». Это возмутило граждан Кыргызстана. Стороны стали закидывать друг друга камнями и стрелять.

В результате конфликта пострадали 14 человек. Среди них работники милиции и Пограничной службы. Всем им оказана медицинская помощь. Они госпитализированы в больницу Баткена. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения. По факту возбуждено уголовное дело.
Ссылка:
просмотров: 1268
Версия для печати
Материалы по теме
Конфликт на границе. Более 300 жителей села Ак-Сай эвакуированы в Баткен
Конфликт на границе. По факту возбуждено уголовное дело
На место конфликта на границе выехал вице-премьер-министр Жениш Разаков
В Таджикистане заявили об одном погибшем в конфликте на границе с Кыргызстаном
Конфликт на границе. Пострадало пять человек, дорога Исфара — Ворух закрыта
Популярные новости
Шестилетний мальчик, которого мама с&nbsp;компанией напоили водкой ради шутки, умер Шестилетний мальчик, которого мама с компанией напоили водкой ради шутки, умер
В&nbsp;Бишкеке неизвестные избили бизнесменов из&nbsp;Кореи В Бишкеке неизвестные избили бизнесменов из Кореи
Пошутили. Пьяная мать и&nbsp;компания напоили 6-летнего ребенка алкоголем, он&nbsp;в&nbsp;коме Пошутили. Пьяная мать и компания напоили 6-летнего ребенка алкоголем, он в коме
На&nbsp;границе вновь конфликт. Среди пострадавших есть военнослужащий На границе вновь конфликт. Среди пострадавших есть военнослужащий
Бизнес
Подключите цифровое телевидение и&nbsp;получите премиальный пакет в&nbsp;подарок Подключите цифровое телевидение и получите премиальный пакет в подарок
В&nbsp;нескольких районах Бишкека с&nbsp;22&nbsp;по&nbsp;31&nbsp;июля не&nbsp;будет природного газа В нескольких районах Бишкека с 22 по 31 июля не будет природного газа
Губернатор, актив Таласской области и&nbsp;СМИ посетили хвостохранилище на&nbsp;&laquo;Джеруе&raquo; Губернатор, актив Таласской области и СМИ посетили хвостохранилище на «Джеруе»
В&nbsp;Бишкеке стартовали продажи смартфона с&nbsp;вау-эффектом Huawei P&nbsp;smart&nbsp;Z В Бишкеке стартовали продажи смартфона с вау-эффектом Huawei P smart Z