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Происшествия

Конфликт на границе. Ситуация стабильная, но люди пока не расходятся

Ситуация на месте приграничного конфликта стабильная, но люди еще не расходятся. Об этом 24.kg сообщил глава села Ак-Сай Эркин Жолчиев.

По его словам, военные и сотрудники внутренних дел находятся на границе с таджикским анклавом Ворух. 

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«В Баткен эвакуированы жители нескольких домов, находящихся близко к месту конфликта и анклаву Ворух. Остальные остаются в своих домах», — рассказал Эркин Жолчиев.

По его данным, во вчерашнем конфликте ранены четверо местных жителей.

По сведениям пресс-службы полномочного представительства правительства в Баткене, в местную больницу всего госпитализировали 15 человек. Из них 12 получили огнестрельное ранение. По данным Минздрава, госпитализировали 14 человек, из них с огнестрельными ранениями только 9.

Очередное столкновение на кыргызско-таджикской границе произошло 22 июля. Жители таджикского села хотели установить флагшток около надписи «Ворух». Это возмутило граждан Кыргызстана. Стороны стали закидывать друг друга камнями и стрелять.

В результате конфликта пострадали милиционеры и пограничники. Всем им оказана медицинская помощь. Они госпитализированы в больницу Баткена. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения.
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