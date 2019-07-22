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Сюжет: Приграничные конфликты (104)

Конфликт на границе. Дорога Исфара-Ворух остается закрытой

Дорога Исфара-Ворух на кыргызско-таджикской границе остается закрытой. Об этом 24.kg сообщили в Пограничной службе Кыргызстана.

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Уточняется, что ситуация находится под контролем.

«Местные жители перестали друг-друга закидывать камнями. Сейчас пограничные ведомства обеих стран проводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его эскалации. На месте инцидента работают также представители правоохранительных органов и местных органов власти», — сообщили в ГПС КР.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что в ходе стычки травмы получили девять человек из которых три милиционера, четверо жителей села Ак-Сай и один пограничник. Все они госпитализированы в территориальную больницу.
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