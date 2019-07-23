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Сюжет: Приграничные конфликты (109)

Конфликт на границе. Более 300 жителей села Ак-Сай эвакуированы в Баткен

Фото пресс-службы Красного Полумесяца Кыргызстана

По информации районного управления МЧС по Баткенской области, после инцидента на кыргызско-таджикской границе 315 жителей села Ак-Сай эвакуировали в Баткен. Об этом сообщила пресс-служба Красного Полумесяца Кыргызстана.

По ее данным, 55 человек размещены в семьях, 260 — в организованных временных лагерях (в лицее № 57 — 56 человек, школе № 3 — 11, школе имени Ленина — 93). Большинство — это дети и женщины.

Красный Полумесяц Кыргызстана предоставил пять палаток для временно перемещенных лиц, а также воду, продукты питания и гуманитарную одежду для раненых, находящихся в Баткенской областной больнице.

По информации, предоставленной комитетом по гражданской обороне региона, больше всего люди нуждаются в продуктах питания, воде, предметах гигиены для новорожденных.

Очередное столкновение на кыргызско-таджикской границе произошло 22 июля. Жители таджикского села хотели установить флагшток около надписи «Ворух». Это возмутило граждан Кыргызстана. Стороны стали закидывать друг друга камнями и стрелять.

В результате конфликта пострадали 14 человек. Среди них работники милиции и Пограничной службы. Всем им оказали медицинскую помощь. Они госпитализированы в больницу Баткена. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения.
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