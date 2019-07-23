В Таджикистане заявили об одном погибшем в конфликте на границе с Кыргызстаном

Один гражданин Таджикистана погиб, трое получили огнестрельные ранения, а семь — травмы различной степени тяжести в результате конфликта на границе с Кыргызстаном. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Пограничных войск Госкомитета нацбезопасности РТ.

Ранее Пограничная служба КР заявила, что пять человек пострадали из-за перестрелки на границе с Таджикистаном, включая военнослужащего.

«В ходе подготовки к рабочему визиту президента РТ Эмомали Рахмона в Исфару и его встречи с главой Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым жители Таджикистана занимались работами по благоустройству, в том числе на территории селения Ворух, где на столбе установили государственный флаг РТ», — говорится в заявлении.

По данным Пограничных войск Таджикистана, примерно в 16.35 по местному времени (14.35 мск) кыргызские граждане начали препятствовать этому. В результате между гражданами двух стран возник конфликт.

Обе стороны заявили об использовании огнестрельного оружия. Кроме того, есть пострадавшие от метания камней.

Кыргызстанцы вновь перекрыли дорогу Исфара — Ворух.

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«Произошедшее событие в преддверии встречи на высшем уровне глав двух соседних государств в Исфаре свидетельствует о том, что некоторые заинтересованные кыргызские круги не хотят мира и спокойствия на линии границы и прибегают к провокациям», — подчеркивается в заявлении ГКНБ РТ.

За последнее время в районе анклава Ворух произошло несколько столкновений между кыргызстанцами и таджикистанцами. В основном конфликты связаны с неописанными участками государственной границы между странами и расположенными на них объектами.