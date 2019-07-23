В Таджикистане заявили об одном погибшем в конфликте на границе с Кыргызстаном

Один гражданин Таджикистана погиб, трое получили огнестрельные ранения, а семь — травмы различной степени тяжести в результате конфликта на границе с Кыргызстаном. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Пограничных войск Госкомитета нацбезопасности РТ.
Ранее Пограничная служба КР заявила, что пять человек пострадали из-за перестрелки на границе с Таджикистаном, включая военнослужащего.
По данным Пограничных войск Таджикистана, примерно в 16.35 по местному времени (14.35 мск) кыргызские граждане начали препятствовать этому. В результате между гражданами двух стран возник конфликт.
Обе стороны заявили об использовании огнестрельного оружия. Кроме того, есть пострадавшие от метания камней.
Кыргызстанцы вновь перекрыли дорогу Исфара — Ворух.
За последнее время в районе анклава Ворух произошло несколько столкновений между кыргызстанцами и таджикистанцами. В основном конфликты связаны с неописанными участками государственной границы между странами и расположенными на них объектами.