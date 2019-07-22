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Сюжет: Приграничные конфликты (103)

На границе вновь конфликт. Среди пострадавших есть военнослужащий

В Баткенской области на кыргызско-таджикской границе вновь произошел конфликт между жителями двух стран. Об этом 24.kg сообщили в Пограничной службе Кыргызстана.

Уточняется, что инцидент произошел сегодня примерно в 17.20. По данным ГПС, граждане Таджикистана пытались установить флагшток на не описанном участке границы возле надписи «Ворух».

«Со стороны гражданских лиц применено оружие. Пострадал один военнослужащий, у него огнестрельное ранение. Также среди раненых милиционер и двое гражданских лиц. Сейчас граждане обоих сторон продолжают закидывать друг друга камнями», — сообщили редакции.
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