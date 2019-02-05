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Происшествия

Бомба в аэропорту Оша. Задержаны три рейса

Три рейса задержаны из-за сообщения о взрывном устройстве в аэропорту Оша. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе «МАМ».

По ее данным, отложен рейс Бишкек - Ош авиакомпании Air Manas. Он должен был вылететь в 19.35.

В 20.30 и 20.50 должны были вылететь самолеты авикомпаний «АвиаТрафик» и Air Manas из Оша в Бишкек.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в международном аэропорту «Ош» продолжают проверку.

Напомним, сегодня поступило сообщение, что заминирован международный аэропорт «Манас». Однако прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов подозрительных предметов не обнаружили.

Позже появилась информация, что взрывные устройства заложены в двух авиакассах Бишкека.

Сообения оказались ложными. Еще позднее появилось сообщение о взрывном устройстве в аэропорту Оша.
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