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Происшествия

Очередная бомба. В аэропорту города Ош ищут взрывное устройство

В аэропорту Оша ищут взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Международный аэропорт «Манас».

Уточнятся, что информация о заложенной бомбе поступила в 18:46. Идет эвакуация всех пассажиров и сотрудников.

Сегодня, отметим, поступило сообщение, что заминирован международный аэропорт «Манас». Однако прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов никаких подозрительных предметов не обнаружили. Позже появилась информация о том, что взрывные устройства заложены в двух авиакассах Бишкека. 
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