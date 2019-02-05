Ложная тревога. Бомбу в аэропорту «Манас» не нашли

Бомбу в международном аэропорту «Манас» не нашли. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Уточняется, что по итогам проверки взрывчатых веществ или подозрительных предметов не обнаружено.

«Аэропорт начал работу в штатном режиме. ГКНБ устанавливает причастных к ложному сообщению лиц», — сообщили в комитете.

Сегодня, отметим, поступило сообщение, что заминирован международный аэропорт «Манас». На месте работали саперы, сотрудники правоохранительных органов.

Подъезд к аэропорту до сих пор оцеплен. Задержан рейс Бишкек — Москва. Вылет был намечен на 17.05. ГКНБ ведет поиски сообщившего о заминировании аэропорта.

В 2016 году в «Манасе» был аналогичный случай. 1 ноября о заложенной бомбе в аэропорту сообщил бишкекчанин Илья Еремеев, 1986 года рождения. Его приговорили к тюремному сроку.