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Происшествия

Ложная тревога. Бомбу в аэропорту «Манас» не нашли

Бомбу в международном аэропорту «Манас» не нашли. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Уточняется, что по итогам проверки взрывчатых веществ или подозрительных предметов не обнаружено.

«Аэропорт начал работу в штатном режиме. ГКНБ устанавливает причастных к ложному сообщению лиц», — сообщили в комитете.

Сегодня, отметим, поступило сообщение, что заминирован международный аэропорт «Манас». На месте работали саперы, сотрудники правоохранительных органов. 

Подъезд к аэропорту до сих пор оцеплен. Задержан рейс Бишкек — Москва. Вылет был намечен на 17.05. ГКНБ ведет поиски сообщившего о заминировании аэропорта.

В 2016 году в «Манасе» был аналогичный случай. 1 ноября о заложенной бомбе в аэропорту сообщил бишкекчанин Илья Еремеев, 1986 года рождения. Его приговорили к тюремному сроку.
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