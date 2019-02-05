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Происшествия

Сотрудники милиции и ГКНБ оцепили офисы двух авиакасс. Ищут бомбы

В Бишкеке сотрудники милиции и ГКНБ оцепили здания двух авиакасс. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

Уточняется, что вызов на пульт 102 поступил в 15.30.

«Бомбы якобы заложены по двум адресам: улица Малдыбаева, 75 и перекресток улиц Медерова и Панфилова. Сотрудники милиции обеспечивают охрану общественного порядка, следят за тем, чтобы люди соблюдали дистанцию. По обоим адресам расположены авиакассы», — сообщили в ГУВД.

В ГКНБ отметили, что территория оцеплена, саперами проверяются офисы компании «Эйр Манас».

Сегодня, отметим, поступило сообщение, что заминирован международный аэропорт «Манас». Однако прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов никаких подозрительных предметов не обнаружили.
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