Чистка в Генпрокуратуре. За что понизили прокуроров?

По результатам рассмотрения и обсуждения коллегии Генпрокуратуры ряд руководителей и работников надзорного органа привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, что прокуроров освободили от занимаемых должностей и привлекли к дисциплинарной ответственности за серьезные недостатки и упущения в работе по основным направлениям прокурорской деятельности, а также ненадлежащее исполнение решения Совета безопасности.

«Приказами генпрокурора 49 работников привлечены к ответственности. Из них: 12 сотрудников понижены в должности, 9 предупреждены о неполном служебном соответствии, девяти объявлен строгий выговор. Восемь сотрудников получили выговор, 11 — замечания», — рассказали в надзорном органе.