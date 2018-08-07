20:01
USD 68.13
EUR 78.74
RUB 1.07
Общество

Чистка в Генпрокуратуре. За что понизили прокуроров?

По результатам рассмотрения и обсуждения коллегии Генпрокуратуры ряд руководителей и работников надзорного органа привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. 

Уточняется, что прокуроров освободили от занимаемых должностей и привлекли к дисциплинарной ответственности за серьезные недостатки и упущения в работе по основным направлениям прокурорской деятельности, а также ненадлежащее исполнение решения Совета безопасности.

«Приказами генпрокурора 49 работников привлечены к ответственности. Из них: 12 сотрудников понижены в должности, 9 предупреждены о неполном служебном соответствии, девяти объявлен строгий выговор. Восемь сотрудников получили выговор, 11 — замечания», — рассказали в надзорном органе.
Ссылка:
просмотров: 1317
Версия для печати
Материалы по теме
В Генпрокуратуре чистка. Кого из прокуроров уволили по итогам коллегии?
Судья Тюпского районного суда досрочно освобожден от должности
Лола Абибова назначена заместителем акима Сузакского района
Асылкан Раманкулова освобождена от должности заместителя акима Сузакского района
Бакытбек Дюшембиев назначен исполняющим обязанности мэра города Бишкека
В Оше милиционеры избили мужчину. Обвиняли в скотокрадстве
У министра экономики Кыргызстана новый заместитель
Эльдар Алишеров назначен заместителем министра экономики КР
Судья межрайонного суда досрочно освобождена от занимаемой должности
Сегодня в рубрике «Официально»
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Хотела снять лося. В&nbsp;Канаде на&nbsp;видео попало жуткое &laquo;человекоподобное существо&raquo; Хотела снять лося. В Канаде на видео попало жуткое «человекоподобное существо»
Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества
Мумию в&nbsp;золотых сапогах нашли археологи в&nbsp;Казахстане Мумию в золотых сапогах нашли археологи в Казахстане
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! меняет минуты на&nbsp;гигабайты по&nbsp;выгодному курсу Мобильный оператор О! меняет минуты на гигабайты по выгодному курсу
MegaCom снижает цены на&nbsp;роуминг во&nbsp;время хаджа MegaCom снижает цены на роуминг во время хаджа
4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom запущен еще в&nbsp;17&nbsp;селах Кыргызстана 4G LTE от MegaCom запущен еще в 17 селах Кыргызстана
&laquo;Бакай Банк&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле качественно обслуживает местных жителей и&nbsp;туристов «Бакай Банк» на Иссык-Куле качественно обслуживает местных жителей и туристов