Чем убедил депутатов Бишкекского городского кенеша, рассказал Азиз Суракматов

Кандидат на пост мэра Бишкека от коалиции большинства БГК Азиз Суракматов рассказал ИА «24.kg», о чем говорил сегодня с депутатами за закрытыми от прессы дверями.

«Были вопросы-ответы. Я кратко рассказал свою программу — видение развития столицы. Есть уже утвержденная программа «Город благоприятных условий». По всем направлениям — финансовым, социальному блоку, развитию инфраструктурной сети... Все это мы обсудили с депутатами», — сказал Азиз Суракматов.

Он отметил, что в случае избрания мэром столицы мэрия и горкенеш будут работать в тесном сотрудничестве.

«Чтобы развивать наш город, как сказали депутаты, не хватает финансов. Есть острая нехватка денежных средств. Чтобы решить этот вопрос, необходимо увеличить доходную часть городского бюджета. Нужно изыскать источники, создавать благоприятные условия для бизнеса, оптимизировать расходы, а также администрировать налоги», — добавил претендент на должность градоначальника.

Напомним, сегодня коалиция большинства БГК выдвинула Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека. Выборы градоначальника назначены на 8 августа.