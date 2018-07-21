Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 июля

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Албек Ибраимов освобожден от занимаемой должности мэра Бишкека.

Тринадцатого июля депутаты Бишкекского городского кенеша на внеочередной сессии выразили вотум недоверия мэру города. Девятнадцатого июля сотрудники ГКНБ задержали Албека Ибраимова по уголовному делу о растрате в ТНК «Дастан». Постановлением суда экс-мэр заключен под стражу в СИЗО ГКНБ до 29 августа.

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«Конкретных кандидатов пока нет, переговоров не было, хотя уже слышал пять-шесть имен, в их числе Азиз Суракматов и Аргынбек Малабаев. Называют еще имя Исы Омуркулова, но он, думаю, не придет, он же умный человек. Вообще, простой смертный на эту должность не придет: ситуация в городе сложная. Чтобы все вырулить, нужен авторитетный, хороший руководитель», — отметил бывший председатель БГК Канатбек Музуралиев.

Таалайбек Сарыбашов избран мэром Оша.

Он пришел на место Айтмамата Кадырбаева, которого назначили заместителем председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

За Таалайбека Сарыбашова проголосовали 44 человека, один против. Он был единственным кандидатом на пост.

Фото аппарата правительства КР. Таалайбек Сарыбашов

В программе нового мэра — увеличение количества муниципального транспорта, детских садов, а также строительство городских дорог.

Таалайбек Сарыбашов родился 11 сентября 1971 года в селе Гульча Ошской области. Окончил Ошский государственный юридический институт по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1989 году автослесарем на автотранспортном предприятии Алайского района. В 2005-2008 годах был директором рынка «Насирбек уулу Нурсултан» в селе Гульча.

2008-2012 – председатель районного кенеша депутатов Алайского района Ошской области;

2012-2015 – аким Алайского района Ошской области;

2015-2018 – полномочный представитель правительства КР в Ошской области.

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