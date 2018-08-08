Избранный мэр Бишкека Азиз Суракматов пообещал представить программу развития города в октябре. Об этом он сообщил журналистам после окончания выборов.

«Мы сейчас работаем над программой, думаю, не позже октября внесем предложение в БГК», — сказал он.

Азиз Суракматов отметил, что при разработке новой программы будет проанализирована утвержденная в октябре 2017 года БГК программа «Город благоприятных условий».

«Она работает, мы тщательно ее проанализируем, внесем в БГК либо проект ее изменения, либо предложим свою, новую. Это будет зависеть от мнения горожан, городского кенеша и гражданского общества», — сказал он.

Напомним, депутаты городского кенеша сегодня, 8 августа, на внеочередной XVIII сессии избрали нового мэра Бишкека. Им стал Азиз Суракматов. В голосовании приняли участие 44 присутствующих депутата. За его кандидатуру проголосовали 43, против — 1.