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Власть

Мэром Бишкека избран Азиз Суракматов

Депутаты городского кенеша сегодня, 8 августа, на внеочередной XVII сессии избрали нового мэра Бишкека. Им стал Азиз Суракматов. В голосовании приняли участие 44 присутствующих депутата. За его кандидатуру проголосовали 43, против — 1.

Для победы Азизу Суракматову надо было набрать 23 голоса.

Он оказался единственным претендентом на этот пост. Его кандидатуру выдвинула 31 июля коалиция большинства БГК. Оппозиционная фракция «Республика — Ата-Журт» и премьер-министр Кыргызстана не воспользовались правом выдвижения кандидатуры на пост главы города.

из Интернета
Фото из Интернета. Азиз Суракматов

13 июля депутаты Бишкекского городского кенеша на внеочередной сессии выразили вотум недоверия мэру города Албеку Ибраимову. «За» проголосовало 40 депутатов. Формальным поводом для его фактической отставки послужил арест первого вице-мэра Рената Макенова. ГКНБ задержал его 7 июля в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного выделения земельных участков. Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием Рената Макенова в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия.

Бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова задержали 19 июля по уголовному делу о растрате в ТНК «Дастан».
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