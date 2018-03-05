Суйунчу при рождении ребенка урежут, но не всем. Как чиновники меняют закон

Что делать, когда денег на всех не хватает? Как вариант — забрать у одних и отдать другим либо разделить на всех. Именно этим и занимаются в последнее время в Кыргызстане.

Угодили, но не всем

Если раньше пособия выплачивали только семьям с низким уровнем дохода, то по новому закону выплаты от государства назначались абсолютно всем. Даже обладателям трех квартир или крупного бизнеса.

Летом 2017 года до ухода на каникулы Жогорку Кенеш в спешном порядке принял поправки в Закон «О государственных пособиях». Депутаты решили выплачивать единовременную помощь (суйунчу) при рождении ребенка; ежемесячные пособия по уходу за ребенком до трех лет; и ежемесячные пособия семьям, имеющим трех и более детей в возрасте от 3 до 16 лет.По замыслу инициаторов, устанавливалась справедливая система, не делящая граждан на бедных и богатых, которая способствовала раннему развитию детей. Плюс упрощалась сама процедура назначения пособий.

Но жирным минусом было то, что сокращалось пособие для многодетных бедных семей. Причем выплачивалось оно не на каждого ребенка, а только с третьего и на каждого последующего. Несмотря на это, закон был подписан. Ближе к тому сроку, когда документ должен был вступить в силу, в регионах начались акции протеста среди населения. А потом и вовсе выяснилось, что чиновники учли не все детали, и закон решили отложить до 1 апреля 2018-го.

Без лишнего шума

За несколько месяцев чиновники должны были подготовить новый законопроект. В конце минувшей недели депутаты с удивлением узнали, что документ разработан и даже провисел целый месяц на сайте правительства для общественного обсуждения.

Если прежний Закон назывался «О государственных пособиях», то новый — «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере социальной защиты и местного самоуправления». Вероятно, это одна из причин, что документ не вызвал особого интереса.

«Они так хитро поступили. При этом ни министр, ни замминистра соцразвития — никто не хочет презентовать документ и брать на себя ответственность. Хотят, чтобы все прошло незаметно. К апрелю новый проект должен был быть подписан президентом, но он еще даже в парламент не поступил. Не было и парламентских слушаний среди населения в регионах. В правительстве нарушают процедуру выдвижения законопроекта», — сказала ИА «24.kg» депутат ЖК Аида Касымалиева.

Что же предлагают чиновники?

Вернуть метод адресной выплаты денег, от которого они так хотели избавиться. Ранее в Минсоцразвития взяли на себя смелость и признали: действующая система начисления пособий — коррупционная. Очень много лиц было заинтересованных, которые «тем или иным способом получали фиктивные справки». Очень многие работают в теневом секторе, не показывая свой доход, но годами получали пособие.

Читайте по теме На детские пособия кыргызстанцы покупали водку. А теперь начнут работать?

«За 20 лет министерство перепробовало все методы по улучшению адресной помощи малообеспеченным семьям. И холодильники считали, и земли... Несмотря на это, в систему продолжали попадать небедные семьи», — говорила в интервью ИА «24.kg» начальник управления госпособий и денежных компенсаций Минсоцразвития Жыпара Рысбекова.

«К сожалению, мы не можем учесть все доходы семьи. Очень много случаев, когда во дворе стоит автомобиль, а хозяева говорят, что это не их. Такая же ситуация с живностью, с земельными участками. Многие оплачивают контракт своим детям на обучение в вузах, а говорят, что им помогает родственник. Получатели пособий умудряются даже оформлять микрокредиты!» — приводила она примеры обмана со стороны населения.

Сейчас же чиновники вновь предлагают предоставлять госпособия, учитывая «индивидуальные особенности и иные объективные причины (возраст, состояние здоровья, размер совокупного среднедушевого дохода, отсутствие кормильца, острую нуждаемость в государственной социальной поддержке, трудную жизненную ситуацию)».

Зачем в министерстве наступают на те же грабли, возвращая коррупционные риски и несправедливость? Отвечать на эти вопросы в ведомстве не стали, сославшись на занятость руководства.

Кому урезают суйунчу

Данная поправка обосновывается так: этот вид господдержки является одноразовым и должен обеспечивать равные права для всех новорожденных детей, независимо от места рождения.

Сегодня эта выплата составляет 4 тысячи сомов, а живущим в условиях высокогорья — несколько больше. По новому закону суйунчу предлагают выплачивать без учета районного коэффициента для лиц, проживающих и работающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах.Кстати, если сейчас суйунчу можно оформить в течение года после рождения ребенка, то по новому закону срок обращения сокращают до шести месяцев.

Депутаты уже возмущены: суйунчу не платят, и за ним приходится бегать.

Согласно справке-обоснованию, ежемесячное пособие детям от рождения и до исполнения ими возраста трех лет «балага жолок» (которое так отстаивали депутаты) и вовсе исключается.

За счет этих средств предлагают повысить пособия для лиц с инвалидностью, которым уже давно не увеличивали выплаты.

Бедный и еще беднее

Закон также делит семьи на «нуждающиеся» и «наиболее нуждающиеся».

Наиболее нуждающиеся семьи, имеющие детей до 16 лет, могут претендовать на пособие «уй-булого комок» (его размер в законопроекте не указывается). А просто «нуждающиеся» для включения в список «наиболее нуждающихся» должны представить документы, включая единые налоговые декларации каждого члена семьи.

Сегодня бюрократические препоны не дают возможности всем уязвимым гражданам добиться выплат. Похоже, что новые положения только усугубят ситуацию.

Определять таких граждан будут органы местного самоуправления. Смогут ли чиновники гарантировать, что помощь дойдет до самых бедных и что в списках не появятся чьи-то богатые родственники? В условиях тотального родства и землячества вряд ли.

«Чиновники говорят, что каждый айыл окмоту знает, как живут люди. Однако это очень субъективный фактор, нет инструментов и четких критериев, как будут определять: является семья нуждающейся или наиболее нуждающейся», — подчеркивает депутат Аида Касымалиева.

У нас в стране невозможно определить богатых и бедных. По декларации, самый богатый оказывается самым бедным. Аида Касымалиева

Активисты также обеспокоены : «Контрольные функции со стороны районного управления соцразвития будут снижены, и тем самым создадут условия для коррупционных схем при выдаче пособий».

«Как депутат я буду требовать пересмотреть данный закон. Будем голосовать с коллегами так, чтобы закон не прошел: в нем остаются коррупционные моменты. По регионам и так очень много недовольств. Люди жалуются, что не могут получить пособия», — подчеркнула Аида Касымалиева.

Минсоцразвития же намерено просить Жогорку Кенеш рассмотреть данный законопроект во внеочередном порядке как неотложный.