11:33
+27
USD 68.71
EUR 80.58
RUB 1.15
Общество

Суйунчу. Как и где получить деньги

Сразу оговоримся, что закон «О государственных пособиях» в новой редакции, подписанный президентом, вступит в силу только с 1 января 2018 года.

Документом предусматриваются выплаты государственных пособий всем семьям независимо от уровня дохода:

— единовременное пособие при рождении ребенка;

— ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет;

— ежемесячное пособие гражданам (семьям), имеющим трех и более детей в возрасте от 3 до 16 лет;

— ежемесячное социальное пособие лицам, не имеющим права на пенсионное обеспечение.

Размеры выплат

Кыргызстанцы задаются вопросом, как получить пусть и скромную, но прибавку в семейный бюджет. За разъяснениями ИА «24.kg» обратилось к начальнику управления госпособий и денежных компенсаций Министерства труда и социального развития Жыпаре Рысбековой.

По ее словам, ведомство только разрабатывает подзаконные акты, в которых будут утверждаться положение и порядок назначений, а также устанавливаться их размеры.

По предварительным данным, суйунчу составит 4 тысячи сомов (5 тысяч — живущим в условиях высокогорья), ежемесячные пособия детям до трех лет — 700 сомов (875 для высокогорья), пособия многодетным — 500 сомов (625 в высокогорье) на ребенка.

Размер пособий могут повысить, исходя из возможностей бюджета. Но меньше не будет, обещают чиновники.

Гипотетически представим: наступил февраль 2018-го. У молодой кыргызстанки родился ребенок. У нее будет время (11 месяцев после рождения), чтобы обратиться в территориальный орган социального развития за суйунчу. После 11 месяцев, если женщина так и не пришла за деньгами, они сгорают. Время будет и для других категорий получателей (примерно 6 месяцев).

Для получения денег потребуется минимум документов

Необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка, документ, удостоверяющий личность родителей (паспорт) или документ об опекунстве и справку с места жительства.

Справка нужна для того, чтобы знать - ребенок проживает в семье, и для определения коэффициента для высокогорья.

Жыпара Рысбекова
«В рамках автоматизации мы планируем внедрить электронную подачу заявления с 2020 года. Работа ведется совместно с ГРС. А до тех пор получатели должны будут оформлять заявления «своими ножками», — отметила начальник управления.

«Ежегодно мы будем проводить инвентаризацию. Если семья переедет из одного района в другой, мы должны это знать. К примеру, переехал из Бишкека в Нарын, а там уже предусмотрен коэффициент за высокогорье. Или вовсе семья переедет за границу. Поэтому справку с места жительства будем требовать ежегодно», — отметила Жыпара Рысбекова.

Планируется, что суйунчу в среднем будут получать 159 тысяч детей в год, пособия до трех лет — 400 тысяч детей и пособия от 3 до 16 лет (гражданам, имеющим трех и более детей) — 260 тысяч.

Ежемесячное социальное пособие, как и прежде, будет выплачиваться нетрудоспособным гражданам, не имеющим права на пенсионное обеспечение: детям, потерявшим кормильца, детям-сиротам, пожилым гражданам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Те, кто получает пособия сейчас, так и продолжат их получать, закон имеет переходящий порядок.

Право на несколько видов пособий

К примеру, если у женщины родился ребенок с ограниченными возможностями здоровья, то она может получить все три вида выплат — суйунчу при рождении, пособие до 3 трех лет и пособие по инвалидности. Сейчас же ребенок-инвалид получает только один вид пособия (до 18 лет).

Если в семье рождается тройня, то суйунчу выплачивается на каждого из детей. Пособия выплачиваются до 16-летия как многодетной семье.

Очередей не будет?

Учитывая читательский интерес к новому закону, можно предположить, что с нового года за деньгами двинется большая толпа. Это приведет к нервозности, длинным очередям и, соответственно, жалобам.

«Не все придут 1 января 2018-го. Мы предполагаем, что не все граждане до того времени будут знать о новом законе. Поэтому будем работать над информированием населения. Полную картину о том, как этот закон будет работать и какой будет эффект, мы сможем увидеть в 2019-2020 годах», — ожидает Жыпара Рысбекова.

Но одно чиновники могут сказать с уверенностью уже сегодня: коррупции в деле назначения пособий многодетным не будет. Сегодня его получают только малообеспеченные семьи. Но проверить на 100 процентов семью в Минсоцразвития не могут.

Читайте по теме
Пособия детям. Поддержка богатых за счет бедных?

«Люди скрывают свои доходы. Живут в Бишкеке на квартире и говорят: «Жить негде, дети голодные, платите нам пособия!» Откуда же деньги на квартиру, которая стоит как минимум 5 тысяч сомов в месяц? Шабашки, отвечают, в день от 500 сомов до 1 тысячи. Представьте, сколько денег они скрывают», — подсчитывает Жыпара Рысбекова.

«И живность не можем определить. Приходим с проверками, а люди заявляют: «Это не наше». Органы МСУ дают справку, что живности в этой семье нет. Технику тоже скрывают. Раньше обязательно нужно было иметь доверенность на автотранспорт. А после отмены мы не можем ничего доказать. А когда эта же семья обращается за кредитами, они показывают реальную квартиру. В сельской местности практически у всех есть кредиты, а за них ведь нужно рассчитываться», — сетует начальник управления.

«Есть многодетные, которые говорят: зачем мне работать уборщицей или санитаркой, если я могу получать пособие на детей? Но если сегодня вы живете на пособия, то в старости у вас не будет пенсии», — предупреждают в Минсоцразвития.

На совести каждого

Новый закон позволит получать деньги абсолютно всем гражданам, независимо от уровня дохода. Надеются ли в министерстве, что состоятельные люди не будут приходить за выплатами?

Это будет только на их совести. Тем более что суммы маленькие.

Жыпара Рысбекова
«Многие задаются вопросом, почему все дети должны получать помощь от государства. Во всех развитых странах есть такая поддержка. Мы не говорим, что у нас демографический кризис, а просто благодарим за то, что человек родился. На 4 тысячи сомов можно выписаться из роддома (купить распашонки, одеяльце)», — поясняет она.

В Финляндии, к примеру, c 1938 года беременные женщины получают от государства коробку с набором предметов первой необходимости для младенца. В него входят ползунки, комбинезоны, варежки, подгузники и другие предметы, необходимые для ухода за малышом. Кстати, молодые мамы находят применение и самой коробке: положив в нее матрас, можно получить детскую кроватку.

В Арабских Эмиратах за рождение ребенка семья получает несколько тысяч долларов на счет в банке. За счет процентов к 18 годам у молодого гражданина собирается приличная сумма, чтобы начать самостоятельную жизнь.

В Кыргызстане же суйунчу пока равно прожиточному минимуму ребенка. И за это спасибо.
Ссылка:
просмотров: 918
Версия для печати
Материалы по теме
Президент вернул на доработку закон, касающийся трансформации земель
Узаконивание домов на пашне. Если не разрешат, обещают митинги
Внесены изменения в законодательные акты в связи с реформированием системы МВД
Сегодня в рубрике «Официально»
Подписан закон о выплате суйунчу за рождение ребенка
Кыргызстанцам разрешили управлять транспортом в России по национальным правам
Сегодня в рубрике «Официально»
В Кыргызстане в госдокументах стали использовать понятие «бабка»
Владимир Путин поддержал использование кыргызских водительских прав в России
Сегодня в рубрике «Официально»
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;3 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 3
В&nbsp;Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у&nbsp;граждан В Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у граждан
Чиновник в&nbsp;соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от&nbsp;Кыргызстана Чиновник в соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от Кыргызстана
Али Фархан: Тот, кто не&nbsp;любит Кыргызстан, не&nbsp;был в&nbsp;Пакистане Али Фархан: Тот, кто не любит Кыргызстан, не был в Пакистане
Бизнес
Интернет-роуминг в&nbsp;Китае&nbsp;&mdash; больше возможностей для общения от&nbsp;MegaCom Интернет-роуминг в Китае — больше возможностей для общения от MegaCom
Консультанты мобильного оператора&nbsp;О! на&nbsp;связи круглосуточно Консультанты мобильного оператора О! на связи круглосуточно
Лучше связь, выше скорость мобильного Интернета от&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! Лучше связь, выше скорость мобильного Интернета от мобильного оператора О!
&laquo;Безлимитный&nbsp;4G&raquo; от&nbsp;MegaCom: живи на&nbsp;максимальной скорости! «Безлимитный 4G» от MegaCom: живи на максимальной скорости!