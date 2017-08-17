Суйунчу. Как и где получить деньги

Сразу оговоримся, что закон «О государственных пособиях» в новой редакции, подписанный президентом, вступит в силу только с 1 января 2018 года.

Документом предусматриваются выплаты государственных пособий всем семьям независимо от уровня дохода:

— единовременное пособие при рождении ребенка;

— ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет;

— ежемесячное пособие гражданам (семьям), имеющим трех и более детей в возрасте от 3 до 16 лет;

— ежемесячное социальное пособие лицам, не имеющим права на пенсионное обеспечение.

Размеры выплат

Кыргызстанцы задаются вопросом, как получить пусть и скромную, но прибавку в семейный бюджет. За разъяснениямиобратилось к начальнику управления госпособий и денежных компенсаций Министерства труда и социального развития Жыпаре Рысбековой.

По ее словам, ведомство только разрабатывает подзаконные акты, в которых будут утверждаться положение и порядок назначений, а также устанавливаться их размеры.

По предварительным данным, суйунчу составит 4 тысячи сомов (5 тысяч — живущим в условиях высокогорья), ежемесячные пособия детям до трех лет — 700 сомов (875 для высокогорья), пособия многодетным — 500 сомов (625 в высокогорье) на ребенка.

Размер пособий могут повысить, исходя из возможностей бюджета. Но меньше не будет, обещают чиновники.

Гипотетически представим: наступил февраль 2018-го. У молодой кыргызстанки родился ребенок. У нее будет время (11 месяцев после рождения), чтобы обратиться в территориальный орган социального развития за суйунчу. После 11 месяцев, если женщина так и не пришла за деньгами, они сгорают. Время будет и для других категорий получателей (примерно 6 месяцев).

Для получения денег потребуется минимум документов

Справка нужна для того, чтобы знать - ребенок проживает в семье, и для определения коэффициента для высокогорья. Жыпара Рысбекова

Необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка, документ, удостоверяющий личность родителей (паспорт) или документ об опекунстве и справку с места жительства.«В рамках автоматизации мы планируем внедрить электронную подачу заявления с 2020 года. Работа ведется совместно с ГРС. А до тех пор получатели должны будут оформлять заявления «своими ножками», — отметила начальник управления.

«Ежегодно мы будем проводить инвентаризацию. Если семья переедет из одного района в другой, мы должны это знать. К примеру, переехал из Бишкека в Нарын, а там уже предусмотрен коэффициент за высокогорье. Или вовсе семья переедет за границу. Поэтому справку с места жительства будем требовать ежегодно», — отметила Жыпара Рысбекова.

Планируется, что суйунчу в среднем будут получать 159 тысяч детей в год, пособия до трех лет — 400 тысяч детей и пособия от 3 до 16 лет (гражданам, имеющим трех и более детей) — 260 тысяч.

Ежемесячное социальное пособие, как и прежде, будет выплачиваться нетрудоспособным гражданам, не имеющим права на пенсионное обеспечение: детям, потерявшим кормильца, детям-сиротам, пожилым гражданам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Те, кто получает пособия сейчас, так и продолжат их получать, закон имеет переходящий порядок.

Право на несколько видов пособий

Если в семье рождается тройня, то суйунчу выплачивается на каждого из детей. Пособия выплачиваются до 16-летия как многодетной семье.

К примеру, если у женщины родился ребенок с ограниченными возможностями здоровья, то она может получить все три вида выплат — суйунчу при рождении, пособие до 3 трех лет и пособие по инвалидности. Сейчас же ребенок-инвалид получает только один вид пособия (до 18 лет).

Очередей не будет?

Учитывая читательский интерес к новому закону, можно предположить, что с нового года за деньгами двинется большая толпа. Это приведет к нервозности, длинным очередям и, соответственно, жалобам.

«Не все придут 1 января 2018-го. Мы предполагаем, что не все граждане до того времени будут знать о новом законе. Поэтому будем работать над информированием населения. Полную картину о том, как этот закон будет работать и какой будет эффект, мы сможем увидеть в 2019-2020 годах», — ожидает Жыпара Рысбекова.

Но одно чиновники могут сказать с уверенностью уже сегодня: коррупции в деле назначения пособий многодетным не будет. Сегодня его получают только малообеспеченные семьи. Но проверить на 100 процентов семью в Минсоцразвития не могут.

Читайте по теме Пособия детям. Поддержка богатых за счет бедных?

«Люди скрывают свои доходы. Живут в Бишкеке на квартире и говорят: «Жить негде, дети голодные, платите нам пособия!» Откуда же деньги на квартиру, которая стоит как минимум 5 тысяч сомов в месяц? Шабашки, отвечают, в день от 500 сомов до 1 тысячи. Представьте, сколько денег они скрывают», — подсчитывает Жыпара Рысбекова.

«И живность не можем определить. Приходим с проверками, а люди заявляют: «Это не наше». Органы МСУ дают справку, что живности в этой семье нет. Технику тоже скрывают. Раньше обязательно нужно было иметь доверенность на автотранспорт. А после отмены мы не можем ничего доказать. А когда эта же семья обращается за кредитами, они показывают реальную квартиру. В сельской местности практически у всех есть кредиты, а за них ведь нужно рассчитываться», — сетует начальник управления.

«Есть многодетные, которые говорят: зачем мне работать уборщицей или санитаркой, если я могу получать пособие на детей? Но если сегодня вы живете на пособия, то в старости у вас не будет пенсии», — предупреждают в Минсоцразвития.

На совести каждого

Это будет только на их совести. Тем более что суммы маленькие. Жыпара Рысбекова

Новый закон позволит получать деньги абсолютно всем гражданам, независимо от уровня дохода. Надеются ли в министерстве, что состоятельные люди не будут приходить за выплатами?«Многие задаются вопросом, почему все дети должны получать помощь от государства. Во всех развитых странах есть такая поддержка. Мы не говорим, что у нас демографический кризис, а просто благодарим за то, что человек родился. На 4 тысячи сомов можно выписаться из роддома (купить распашонки, одеяльце)», — поясняет она.

В Финляндии, к примеру, c 1938 года беременные женщины получают от государства коробку с набором предметов первой необходимости для младенца. В него входят ползунки, комбинезоны, варежки, подгузники и другие предметы, необходимые для ухода за малышом. Кстати, молодые мамы находят применение и самой коробке: положив в нее матрас, можно получить детскую кроватку.

В Арабских Эмиратах за рождение ребенка семья получает несколько тысяч долларов на счет в банке. За счет процентов к 18 годам у молодого гражданина собирается приличная сумма, чтобы начать самостоятельную жизнь.

В Кыргызстане же суйунчу пока равно прожиточному минимуму ребенка. И за это спасибо.