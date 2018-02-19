15 лет ожиданий. От президента требуют выполнить обещание

Члены национальной сети «Жанырык», состоящей из 37 общественных организаций, просят президента и премьер-министра Кыргызстана защитить права детей с ограниченными возможностями здоровья.

Активисты отмечают низкий размер детского пособия по инвалидности, на которое мать-одиночка не может содержать и лечить ребенка.

«3 тысячи сомов на ребенка до 18 лет не могут удовлетворить его потребности и компенсировать материальные затраты на медицинское лечение и обслуживание. Хорошо, если содержать семью может отец ребенка или представители старшего поколения. В остальных случаях речь идет не о реабилитации больного, а об элементарном выживании», — написали они.

«В основном воспитанием ребенка занимается мать, поэтому она не может работать и, соответственно, лишается всех социальных отчислений для формирования пенсии. Следовательно, матери, посвятившей себя «особому» ребенку, жизненно необходима поддержка государства в виде оплаты родительского труда», — сказано в сообщении.

Правительство уже 15 лет обещает матерям детей с ограниченными возможностями здоровья оплачивать труд по уходу за детьми, но, к сожалению, это до сих пор не выполнено. Члены сети «Жанырык»

В правительстве, напомним, сейчас рассматривают законопроект «О государственных пособиях».

«Беспокоит то, что определение нуждаемости семей в пособии детям до 16 лет будет закреплено за органами местного самоуправления, которые будут утверждать списки семей и передавать их в территориальные управления социального развития. Контрольные функции со стороны районного управления соцразвития будут снижены, и тем самым создадут условия для коррупционных схем при выдаче пособий», — говорится в обращении.

За последние 20 лет число детей-инвалидов в Кыргызстане увеличилось в 1,5 раза и достигло 29,8 тысячи.

Активисты просят увеличить размер пособий для детей с инвалидностью, изыскать деньги для выплаты зарплаты родителям детей с ОВЗ, а также закрепить за районными управлениями соцразвития функцию по определению нуждаемости семей в пособии детям до 16 лет.