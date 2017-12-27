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Власть

Правительство признало свою ошибку в принятии закона о суйунчу

Депутаты Жогорку Кенеша считают, что закон о суйунчу приняли с нарушениями, поэтому сейчас его и пересматривают. Об этом сегодня на заседании парламента заявили депутаты Чыныбай Турсунбеков и Зиядин Жамалдинов.

Экс-торага Жогорку Кенеша напомнил, что еще во время обсуждения закона о суйунчу ряд депутатов сразу говорили о нарушениях. Но им сказали, что закон нужно принять, потому что он действительно нужен. А тогда сразу предупреждали, что будет резонанс среди населения. Чыныбай Турсунбеков предостерег коллег с поправками в закон, чтобы ситуация на повторилась.

Похожую позицию высказал и депутат Зиядин Жамалдинов. 

Когда мы принимали закон о суйунчу, нам сказали: если не поддержим, то будем чуть ли не врагами народа и детей. Мы в спешке принимаем законы, а потом они не работают и нужны отсрочки.

Зиядин Жамалдинов
В ответ министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова сообщила, что правительство не отказывается от выплаты суйунчу. Речь о втором и третьем видах детских пособий, которые вызвали нарекания и недовольство населения.

«Мы хотим еще раз все уточнить и разработать адресность пособий, чтобы не пострадали дети. Мы просим отсрочку в три месяца, чтобы внести изменения. Мы признаем, что это ошибка правительства, что не учли все детали. Пока мы будем вносить изменения, действующий закон о пособиях будет работать. В ноябре-декабре те, кто получает пособия, получали их и будут получать», — отметила Таалайкуль Исакунова.
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